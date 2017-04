Antonella Mosetti, Twitter

Antonella Mosetti sbotta su Twitter contro gli haters tra chirurgia estetica e la figlia Asia (Oggi, 2 aprile) - E anche in questo fine settimana non c'è pace per Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli. Quest'ultima è spesso a Domenica Live nella sezione del programma dedicata ai figli di... tra polemiche e liti ma anche la madre non scherza visto che ha avuto il suo bel da fare con gli haters che continuano ad assillarla sui social. La nuova discussione è scaturita da un video che vede Antonella Mosetti posare, quasi irriconoscibile, con zigomi diversi dal solito, labbra pronunciate e capelli fuori posto. Le critiche non sono mancate visto che subito tutti hanno notato che c'è qualcosa di strano e hanno accusato la Mosetti di essersi rovinata il volto ricorrendo a continui ritocchi estetici che la stanno rendendo quasi inumana. La risposta della showgirl non si è lasciata attendere visto che ha subito preso la palla al balzo su Twitter per invitare chi la segue solo per giudicarla a non farlo più accusandoli di essere "ipocriti". Come se non bastasse, Antonella continua a difendere a spada tratta la figlia Asia Nuccetelli confermando di averla cresciuta in questi 20 anni sempre al meglio e andando fiera di quello che ha fatto. Ha lavorato tenendo sempre ben alta la testa e non saranno certo coloro che si nascondono dietro i social a metterle paura o a farle cambiare lo stile di vita. Riuscirà a trovare pace sui social? Siamo sicuri di no, la diatriba continua.

