BALLANDO CON LE STELLE 2017 / Eliminato e pagelle: Oney Tapia al Top, Flop Alba Parietti

Ballando con le stelle 2017

BALLANDO CON LE STELLE 2017, PAGELLE: ONEY TAPIA AL TOP, ALBA PARIETTI FLOP - Nessun pesce d'aprile e nessuna scintilla tra la giuria e i concorrenti a Ballando con le Stelle. La sesta puntata del programma di Milly Carlucci scorre tranquilla con l'eliminazione di Martina Stella, tra esibizioni piacevoli e ospiti graditi. L'unico sussulto fuori scaletta lo provoca Giuliana De Sio (6,5) nel finale della trasmissione, minacciando di abbandonare il programma. La showgirl evidentemente non aveva gradito il rischio eliminazione e il suo sfogo, paradossalmente, l'ha salvata. A farne le spese è stata Martina Stella (7) che aveva convinto con la sua performance assieme al ritrovato Samuel Peron. Il pubblico, però, ha deciso di eliminarla. Alba Parietti (6) sotto tono rispetto alle scorse puntate, il suo approccio è stato sicuramente più morbido e il confronto con la giuria è stato per la prima volta privo di veleni. Forse per questo i giurati l'hanno premiata. Sempre in grande forma Oney Tapia (8), che continua a sorprendere e si candida tra i favoriti alla vittoria di questa edizione di Ballando con le stelle. Ieri sera ha regalato gioia ed emozioni con un Tip Tap molto particolare.

