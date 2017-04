BARBARA DE ROSSI/ L'attrice ospite di Pippo Baudo: in teatro con Il Bacio (Domenica In, 2 aprile 2017)

Barbara De Rossi a Domenica In (Twitter)

BARBARA DE ROSSI, L'ATTRICE OSPITE DI PIPPO BAUDO: IN TEATRO CON "IL BACIO" (DOMENICA IN, 2 APRILE) - Barbara De Rossi è una delle icone più importanti della televisione italiana e in questi giorni è presente nei teatri con la piéce Il Bacio, dove interpreta una moglie al fianco di Francesco Branchetti. Sotto la regia di Ger Thijs, Barbara De Rossi affronterà con il suo personaggio una tematica di empatia e umanità, presentando sul palco i drammi e i fallimenti di una donna che sta affrontando la fine del suo matrimonio. L'attrice è uno dei volti più amati del piccolo e grande schermo italiano, grazie a film di successo sia come protagonista che come attrice secondaria, ma anche ex conduttrice acclamata di Amore Criminale, il programma d'inchiesta di Rai 3 sulle relazioni malate. Anche se sono trascorsi molti mesi dalla sua uscita dal programma, Barbara De Rossi ha approfittato del cambio alla conduzione con Asia Argento per parlare ancora una volta della sua esperienza in materia di relazioni. Un passato fatto di violenze, causate dal suo ex marito, ma che le hanno permesso di entrare maggiormente in contatto sia con i protagonisti delle storie drammatiche del programma, sia con i telespettatori italiani.

BARBARA DE ROSSI, L'ATTRICE OSPITE DI PIPPO BAUDO: I PROGETTI FUTURI (DOMENICA IN, 2 APRILE) - Barbara De Rossi, forte del suo successo in tanti progetti televisivi e cinematografici, ha confermato le sue qualità nella recitazione grazie a Il Bacio, dove la troviamo in coppia con Francesco Branchetti. Un'accoppiata che in passato ha già registrato un forte consenso grazie a Medea. A differenza del precedente lavoro, il nuovo personaggio di Barbara De Rossi punta tutto sull'infelicità di una vita che non ha saputo donare quel "di più" che tutti attendono. Un dettaglio che ha posto la protagonista a stretto contatto con una tematica universale e condivisa da tutti. La De Rossi ha manifestato più volte la sua delusione per il trattamento ricevuto dal direttivo di Rai 3, che ha preferito sostituirla alla conduzione con Asia Argento. L'esperienza maturata nel programma, ha permesso tuttavia all'attrice di cimentarsi in una nuova avventura, Terzo Indizio, che ritornerà in primavera con una nuova edizione, sempre su Rete 4. Durante un'intervista a TgCom24, l'attrice ha inoltre annunciato di avere in previsione una fiction durante la stagione estiva.

© Riproduzione Riservata.