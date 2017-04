BULL/ Anticipazioni puntata 2 aprile 2017: che cosa ha fatto il padre dello psicologo?

Bull, in prima Tv assoluta su Rai 2

BULL, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda puntata di oggi, domenica 2 aprile 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di Bull, in prima Tv assoluta. Sarà il decimo, dal titolo "Auto assassina". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: a causa di un frullato, la giovane Olivia Brooks muore dopo aver bevuto il drink fatale e la famiglia decide di citare in causa l'azienda produttrice, compresa la CEO, la sorella di Benny (Freddy Rodríguez). Bull (Michael Weatherly) informa in seguito l'amico di volerla rappresentare, ma Benny contesta il suo interesse, soprattutto perché si tratta dell'ex moglie dello psicologo. Isabella Colon (Yara Martinez) li raggiunge poco dopo nel locale e esclude subito che la morte di Olivia possa essere imputata al suo prodotto, dati i controlli e test continui. Le analisi rivelano invece che nel prodotto era presente una quantità di polline che ha provocato il decesso della vittima e che potrebbe essere stato immesso durante la lavorazione. La squadra teme anche che Bull possa non essere imparziale, dato il rapporto con la cliente, ma lo psicologo non intende essere meno professionale rispetto al solito. Bull nota in seguito che Isabella è particolarmente nervosa per la causa, anche se l'ex moglie nega. Vengono interrotti tuttavia da Marissa (Geneva Carr), che mostra loro alcune delle interviste dei testimoni specchio, che manifestano un forte giudizio negativo su Isabella, solo perché troppo perfetta per poter essere eguagliata. Bull decide quindi di farla apparire più vulnerabile e di sminuire la sua popolarità, fino a farla vedere per quello che è: un essere umano. Anche se la sua agente contesta il modus operandi, Isabella accetta pur di non vedere la sua carriera stroncata nel momento di maggior successo. Durante la creazione della giuria, un piccolo fraintendimento fra Bull e l'avvocato di Isabella fa entrare fra gli accettabili anche Leslie (Elisa Perry), una madre divorziata che ha mentito sulla sua conoscenza dell'imputata e dei suoi prodotti. La vicinanza fra Bull e la sua ex moglie putroppo non va come il previsto, soprattutto perché Isabella crede che l'interesse dello psicologo sia collegato con il loro precedente matrimonio. Cable scopre in seguito che Olivia era particolarmente ossessionata dalla perfezione per via della relazione extraconiugale del compagno, che diventa quindi il principale sospettato. Bull riesce quindi a portare sul banco dei testimoni l'amante di George (Lee Garrett), riuscendo a screditarlo agli occhi della giuria. Nonostante questo, due dei giurati, che hanno appena avviato una relazione, guardano Isabelle con occhi diversi proprio a causa del matrimonio fallito della vittima. Ore dopo, quando la causa sembra ormai volgere verso un esito negativo, Bull rivede l'ex moglie in un locale e approfitta di un particolare che conosce del suo passato per farla diventare più fragile. La squadra, invece, scoprirà che la vera assassina è in realtà proprio l'amante di George.

BULL, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 2 APRILE 2017, EPISODIO 10 "AUTO ASSASSINA" - Nel nuovo episodio di Bull, vedremo il protagonista e psicologo alle prese con una situazione inedita. Nonostante la sua volontà di ritagliarsi uno spazio di puro relax, dovrà fare i conti con esiti diversi. Bull decide infatti che è arrivato il momento di staccarsi dal lavoro e di concedersi una vacanza. Niente di meglio, quindi, di raggiungere una proprietà che il padre ha nel New Hampshire. Una volta sul posto, scopre tuttavia che la struttura è rimasta coinvolta nell'incendio di un ristorante nelle vicinanze, che l'ha completamente distrutta. Viene inoltre informato che le autorità locali hanno arrestato un giovane uomo con l'accusa di aver piccato il fuoco in modo intenzionale. In aggiunta, le fiamme hanno avvolto anche il proprietario del ristorante, portandolo fino alla morte. Bull scopre anche che il giovane e presunto assassino è rimasto single a causa della sua famiglia e decide quindi di aiutarlo. Richiede però che la squadra lo raggiunga e lo aiuti a scoprire la verità. In seguito, scopriranno che alcune persone in città non sono proprio contente di vedere Bull circolare liberamente per le strade, per via di un episodio collegato a suo padre.

© Riproduzione Riservata.