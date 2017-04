Belen Rodriguez / La showgirl raccoglie il supporto dei fan (oggi, 2 aprile 2017)

Belen Rodriguez (foto da Instagram)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL APREZZATA COME MAMMA SUI SOCIAL (OGGI, 2 APRILE 2017) – Nelle ultime settimane la nota showgirl argentina Belen Rodriguez è stata spesso e volentieri attaccata sui social soprattutto per il comportamento tenuto nei confronti del figlio Santiago. Nello specifico non era piaciuto all’utente che l’argentina lo portasse sullo scooter senza casco seppur per pochi metri e che lo portasse con se in Qatar per seguire da vicino il primo impegno stagionale in MotoGp del suo nuovo compagno Andrea Iannone sottraendo Santiago dai propri obblighi scolastici. Nelle scorse ore Belen ha postato un video su Instagram dove si lascia andare a delle coccole con suo figlio Santiago. Un video che è stato visto da oltre 1 milione e 250 mila utenti e che soprattutto è piaciuto moltissimo ai propri fans: “Il bacio tra la madre e il figlio lo trovo bello e naturale!”, “Quanta dolcezza”, “Che carini”, “Santi è veramente un amore, che teneri.. Belen sei una mamma e una persona meravigliosa”.

