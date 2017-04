Bianco e Nero, Cronache Italiane/ Ospiti e anticipazioni: delitto di Alatri e di Yara (puntata 2 aprile 2017)

Bianco e Nero, Cronache Italiane, La7

BIANCO E NERO, DIRETTA STREAMING PUNTATA 2 APRILE 2017 - Torna stasera l'appuntamento con “Bianco e Nero - Cronache Italiane”, il programma di attualità e cronaca, in onda su La7 dalle 21.30 e condotto da Luca Telese e Francesca Lancini. Ospiti della trasmissione saranno, come di consueto Luisella Costamagna e Giulia Bongiorno. Il programma si occuperà stasera del caso di Alatri e dell'omicidio di Emanuele Morganti: la famiglia vuole sapere perché il ragazzo di 20 anni è stato ucciso così selvaggiamente. Ieri si sono svolti i funerali del ragazzo: una folla si è radunata nella chiesa Maria SS. Regina di Tecchiena Castello, frazione di Alatri, per stringersi intorno alla bara bianca di Emanuele. La mamma, come riportato da La Repubblica, ha ringraziato tutti così: "Voglio fare io un applauso a voi per tutto quello che avete fatto in questi giorni, per le vostre preghiere, il vostro sostegno. Io vi ringrazio per ogni lacrima".

Nella puntata di stasera di “Bianco e Nero - Cronache Italiane” si parlerà anche del delitto di Yara Gambirasio e della nuova guerra processuale: tra pochi mesi, a fine giugno, inizierà il processo di appello nei confronti di Massimo Bossetti, il muratore di Mapello che è stato condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio della 13enne. Infine Luca Telese e Francesca Lancini affronteranno anche il tema della violenza sulle donne: in studio ci saranno testimonianze di chi ha subito aggressioni. Non solo la piaga dei femminicidi ma anche quella delle percosse, degli sfregi, degli abusi. Secondo i dati Istat, riferisce l'agenzia di stampa Ansa, sono quasi 7 milioni le donne che nel corso della propria vita hanno subito una forma di violenza. La puntata di “Bianco e Nero - Cronache Italiane” si può seguire, oltre che su La7, anche in diretta streaming sul sito dell’emittente tv: clicca qui.

