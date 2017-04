Francesca Chillemi (Foto: LaPresse)

CHE DIO CI AIUTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 APRILE 2017: LE ACCUSE A NINA. ROSA E AZZURRA SI AVVICINANO - Torna Che Dio ci aiuti con le repliche della terza stagione: oggi, domenica 2 aprile, verranno trasmesse su Raiuno alle 21.30 altre due puntate della fiction interpretata da Elena Sofia Ricci. "Troppo amore" e "Giocare sporco": questi i titoli dei due episodi che verranno proposti stasera. Ma dove siamo rimasti? La scorsa settimana abbiamo visto Suor Angela alle prese con due genitori che non si rassegnano alla scomparsa della loro figlia. L'arrivo della sorella di Suor Angela, però, ha svelato una verità scioccante sulla sua nipotina. Nel frattempo Nina e Gregorio, sempre più affezionati, si sono dichiarati. Quando, invece, Guido e Rosa cominciano a legare maggiormente e si rendono conto di non sentirsi più solo colleghi, subentra Azzurra, che scopre cosa è successo tra lui e Rosa proprio quando si era riavvicinata. Cosa ci riserveranno invece le prossime puntate? Potete scoprirlo con le nostre anticipazioni.

CHE DIO CI AIUTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 APRILE 2017: TROPPO AMORE - In "Troppo amore" Nina capisce di amare l'insegnamento, ma le cose precipitano proprio quando è felice di andare a scuola: un'allieva, una 16enne difficile, l'accusa di aver spacciato psicofarmaci tra i liceali, uno dei quali è finito in coma. Non solo viene cacciata da scuola, Nina rischia anche guai giudiziari. Gregorio non prende le sue difese, anzi mostra un feeling particolare con l'accusatrice. Suor Angela però non si arrende e con l'aiuto di Guido riesce a dimostrare che Nina è innocente e quindi a far ritrovare la donna e Gregorio. Nel corso della puntata si scopre il motivo per il quale Gregorio difendeva l'alunna: niente di illecito, ma si tratta di qualcosa che ha a che fare con un suo ex compagno di scuola morto molto giovane. La storia tra Guido e Rosa intanto va a gonfie vele, lo stesso vuole Azzurra da Dario. Ma c'è Davide che si sente trascurato da tutti, tranne che da suor Angela e suor Costanza.

CHE DIO CI AIUTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 APRILE 2017: GIOCARE SPORCO - In "Giocare sporco" suor Angela si ritrova a indagare su Achille, il quale subisce minacce da un suo ex dipendente che vorrebbe fargli causa per un problema di salute accusato mentre lavorava nell'azienda Gentileschi. Si scopre, però, che l'uomo è in combutta con Dario, il quale spinge affinché il figliastro prenda il posto di Achille. Quando Azzurra scopre la verità da Guido non la prende affatto bene e, infatti, litiga con Dario. Achille grazie all'intercessione di suor Angela e Azzurra si rende conto dei suoi errori e offre una promozione al figliastro. Intanto procedono i preparativi per la festa di suor Costanza, che deve celebrare i 50 anni di noviziato. I preparativi permettono a Rosa e Azzurra di conoscersi meglio, a differenza di Nina, che invece non sa come comportarsi con Alice dopo aver scoperto che è innamorata di Gregorio. Prova a tenere il collega a distanza, ma ci riuscirà? E Azzurra ama ancora Guido o prova qualcosa per Dario?

