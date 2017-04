CHE TEMPO CHE FA/ Anticipazioni e diretta 2 aprile: Pierfrancesco Favino, Alessandro Greco e gli altri ospiti

Che Tempo Che Fa - Rai 3

CHE TEMPO CHE FA, ANTICIPAZIONI E DIRETTA 2 APRILE: ALESSANDRO GRECO, PIERFRANCESCO FAVINO E GLI ALTRI OSPITI - Tanti gli ospiti attesi per la nuova puntata di Che Tempo Che Fa, che ritornerà nel pre-serale di Rai 3 di oggi, domenica 2 aprile 2017. Focus sulle grandi arti della nostra Italia, dalla cinematografia alla musica e dallo sport all'arte contemporanea. Per seguire la puntata in diretta, sarà possibile sintonizzarsi sul canale dell'emittente, oppure visionare il programma in streaming grazie al servizio offerto da Rai 3, disponibile a questo indirizzo. I telespettatori potranno inoltre rivedere la puntata su Raiplay.it. Chi interverrà nel salotto di Fabio Fazio? Flavio Caroli ritornerà dopo una lunga pausa per presentare il suo ultimo libro, Storia di artisti e bastardi, in cui il critico d'arte illustra l'arte, il cinema e la musica dell'epoca contemporanea. Kasia Smutniak e Pierfrancesco Favino presenteranno invece il loro ultimo progetto cinematografico, Mogliee e marito, diretto da Simone Godano. Spazio anche allo sport grazie alla presenza del neo Presiente del Palermo Calcio, Paul Baccaglini, ma anche tanta musica con i Jamiroquai, che grazie alla voce del loro frontman Jason Kay presenteranno il loro nuovo singolo, intitolato Cloud 9, in esclusiva sul piccolo schermo italiano. L'estratto fa parte inoltre dell'album Automaton che ha fatto il suo debutto lo scorso 31 marzo. Si alleggeriranno invece i toni nella nuova puntata di Che Fuori Tempo Chee Fa, dove Matilde Gioli e Cristiana Capotondi parleranno del loro ruolo nella nuova fiction di Rai 1 Di padre in figlia, che andrà in onda il prossimo 11 aprile. Reduce dalla partecipazione a Celebrity MasterChef, Mara Maionchi parlerà dell'avventura appena terminata nel cook talent, mentre Gigliola Cinquetti sarà presente per parlare del nuovo tour internazionale, a 53 anni dal suo debutto nel panorama musicale. Non sarà l'unica icona della musica italiana a trovar spazio nel famoso ferro di cavallo di Fazio: Orietta Berti sarà infatti presente in studio. Inoltre, rivedremo Alessandro Greco, conduttore storico di Furore, programma musicale di grande successo che è ritornato lo scorso 31 marzo su Rai 2. Ospite d'onore e una delle figure più promettenti dello sport italiano, lo sciatore Alex Insam.

