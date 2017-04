CORPI DA REATO/ Su Rai 4 il film con Sandra Bullock e Melissa McCarthy (oggi, 2 aprile 2017)

film prima serata

CORPI DA REATO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 2 APRILE 2017: IL CAST - Corpi da reato, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 2 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia - poliziesca dal titolo originale The Heat realizzata nel 2013 dalla 20the Century Fox in collaborazione con altre case cinematografiche per la regia di Paul Feig che figura anche tra i produttori. Nel cast figurano le due principali protagoniste ed ossia Sandra Bullock e Melissa McCarthy e tanti altri interpreti piuttosto apprezzati come Michael Rapaport, Jane Curtin e Michael Tucci. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

CORPI DA REATO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 2 APRILE 2017: LA TRAMA - Siamo nella città di New York dove vive e lavora una bellissima donna di nome Sarah Ashburm, la donna ha una vita piena di impegni soprattutto da un punto di vista professionale tant’è che non riesce mai a trovare un minimo di tempo libero da dedicare a se stessa ed ai propri affetti. Nonostante l’aspetto sempre ben curato, Sarah svolge una professione che impone una vita stressante, senza orari mettendola dinnanzi a situazioni a dir poco complesse. Infatti Sarah è un valido agente dell’FBI ed in particolar modo è uno dei migliori per quanto concerne la fase investigativa. Sarah sta portando avanti un lavoro eccezionale e siccome è molto interessata ad una possibile promozione, ha deciso di occuparsi di traffico di droga. Nello specifico ha messo nel proprio mirino un trafficante di livello internazionale sul quale stanno ponendo anche le forze di polizia e la CIA. Secondo quanto riportato dai suoi informatori il trafficante il cui nome è Larkin si nasconderebbe nella città di Boston per cui si mette in viaggio verso la città. Una volta arrivato sul luogo Sarah si rende conto che nella città da qualche settimana è in essere una sorta di regolamento di conti tra varie organizzazioni criminali dedite al traffico di droga, allo scopo di ottenere il controllo del territorio. Inoltre, l’investigatrice viene a sapere che uno dei principali collaboratori di Larkin è stato arrestato dalle forze di polizia per cui si reca nel distretto dove è detenuto. Qui deve fare i conti con l’agente di polizia Mullins (Melissa McCarthy) che lo ha arrestato e che quindi si sta occupando del caso. Per Sarah non resta che collaborare con lei per arrivare a Larkin ma la cosa non si dimostrerà tra le più semplici giacchè la Mullins è il suo esatto contrario, lei è attenta alle regole ed al protocollo mentre la Mullins è arrogante e fa sempre come le pare.

