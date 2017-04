CRISTIANA CAPOTONDI / Nel cast di “Di Padre in figlia” (Che fuori tempo che fa, 2 aprile)

Che fuori tempo che fa

CRISTIANA CAPOTONDI, L’ATTRICE OSPITE SU RAI 3: PROTAGONISTA DELLA FICTION “DI PADRE IN FIGLIA” (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 2 APRILE) – Tra poche ore va in onda nella prima serata di Rai Tre un nuovo appuntamento con il celebre talk show Che fuori tempo che fa condotto come da consuetudine da Fabio Fazio. Anche in questa puntata sono annunciati diversi ospiti di rilevanza tra cui la nota attrice italiana Cristiana Capotondi. Per la Capotondi ci sarà quindi la possibilità di parlare di se stessa ed in particolare dei prossimi impegni professionale. L’attenzione sarà focalizzata sulla nuova fiction di Rai 1 in onda in questo mese di aprile in prima serata: Di padre in figlia. Una miniserie televisiva che ha visto alla regia Riccardo Milani con un cast composto da diversi volti noti del mondo dello spettacolo italiano come la stessa Cristiana Capotondi, Stefania Rocca, Alessio Boni e Matilde Gioli. La trama è ambientata nell’Italia degli anni Sessanta, Settanta ed Ottanta in un viaggio verso l’emancipazione femminile. In totale quattro episodi di cui il primo in programma il prossimo 11 aprile.

CRISTIANA CAPOTONDI, L’ATTRICE OSPITE SU RAI 3: LA CARRIERA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 2 APRILE) – Cristiana Capotondi è nata a Roma nel mese di settembre del 1980. Da sempre appassionata di recitazione riesce ad esordire alla tenera età di tredici anni nella miniserie televisiva Amico mio che aveva in Massimo Dapporto quale principale protagonista. L’anno successivo è ancora in tv con la serie Italian Restaurant di Giorgio Capitani. Nel 1995 c’è l’esordio anche sul grande schermo nell’ambito del film commedia di Neri Parenti, Vacanze di Natale ’95. Tuttavia è nei primi anno Duemila che ottiene il successo e la fama grazie alle serie Compagni di scuola per la regia di Tiziano Aristarco e Claudio Norza ed il cinepanettone Christmas in love di Neri Parenti uscito nell’anno 2004. Da qui in avanti la sua carriera è in grande ascesa. Nel 2008 prende parte al film I Vicerè di Roberto Faenza, recita in Notte prima degli esami di Fausto Brizzi, La peggior settimana della mia vita di Alessandro Genovesi a cui farò seguito Il peggior Natale della mia vita. Nel 2013 è nel cast di Indovina chi viene a Natale? mentre in tv è protagonista della minisere Sissi senza dimenticare il film tv Io ci sono di Luciano Manuzzi.

