DOMENICA IN, ANTICIPAZIONI DEL 2 APRILE 2017: BARBARA DE ROSSI, GIUSY FERRERI E GLI ALTRI OSPITI - Un nuovo appuntamento con Domenica In ci attende in compagnia di Pippo Baudo oggi, 2 aprile 2017, come sempre su Rai 1. Il longevo conduttore potrà contare sulla presenza di numerosi ospiti che si siederanno nel suo salotto, spaziando dal cinema alla musica, fino alla presenza originale del mentalista Francesco Tesei. Quest'ultimo si esibirà infatti in nuovi numeri, un estratto dei suoi spettacoli più di successo. Baudo incontrerà in particolare Barbara De Rossi, attrice e conduttrice di rilievo per i nostri piccoli e grandi schermi, che ci accompagnerà lungo un excursus dei momenti più salienti della sua vita e carriera. Dal debutto al fianco di Marcello Mastroianni fino agli ultimi progetti, come "Il Bacio", una piece teatrale diretta da Ger Thijs in cui la troviamo al fianco di Francesco Branchetti. Interpretando una coppia di marito e moglie, i due protagonisti entreranno in contatto con il profondo delle loro anime e della loro relazione, entrambi alle prese con le falle delle loro vite. A Domenica In potremo vedere anche Sergio Castelliitto e Margherita Buy, che presenteranno il loro ultimo progetto cinematografico, Piccoli crimini coniugali, ispirato all'omonimo spettaccolo teatrale creato da Eric-Emmanuel Schmitt e concentrato sul matrimonio ormai in bilico di una coppia. La voce di Giusy Ferreri, accompagata dalla Big Band e sotto la guida del Maestro Bruno Biriaco, presenterà il suo nuovo disco Girotondo e intonerà alcune delle sue maggiori hit di successo. Non mancherà inoltre l'intervento musicale di Manuela Zero, ormai pieetra miliare del programma di Rai 1.



DOMENICA IN, ANTICIPAZIONI DEL 2 APRILE 2017: VIDEO, VALERIO SCANU RITORNERA' NEL SALOTTO DI PIPPO BAUDO? - L'ultimo appuntamento di Domenica In ha attirato di fronte al piccolo schermo di Rai 1 milioni di telespettatori, soprattutto alle celebrità intervenutee nel programma di Pippo Baudo. Fra questi, Valerio Scanu ha cavalcato l'onda musicale grazie al brano "Per tutte le volte che", uno dei momenti più seguiti dello spettacolo.

Forte del suo successo, Scanu continua a registrare consensi sia fra il pubblico che la critica, intervenendo in numerosi salotti televisivi. L'intervento nello studio di Baudo ha rappresentato anche una "pausa" gradita dal ruolo che il cantante sta avendo all'interno del programma Ballando con le Stelle. L'occhio indiscreto del talent, come è ormai conosciuto Scanu, ha mostrato grazie ad un video alcuni momenti del backstage. In particolare ha incontrato Giuliana De Sio, una delle concorrenti più contestate di quest'edizione.

I telespettatori hanno gradito particolarmente la presenza di Valerio Scanu a Domenica In, ed hanno già richiesto di poterlo rivedere ancora al fianco di Baudo. Una possibilità che lo stesso artista ha manifestato subito dopo l'ospitata, come confermato sul suo profilo Facebook. Nell'ultimo appuntamento abbiamo avuto modo di conoscere in modo profuso anche Ornella Muti, che ha rivelato diversi aneddoti sulla sua intramontabile carriera televisiva e cinematografica.

