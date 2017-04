GIGLIOLA CINQUETTI / I suoi ricordi del Festival di Sanremo (Che fuori tempo che fa, 2 aprile)

Fabio Fazio e Luciana Litizzetto

GIGLIOLA CINQUETTI, LA CANTANTE OSPITE SU RAI 3: I SUOI RICORDI SANREMESI (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 2 APRILE) – Tra poche ore va in onda sulle frequenze di Rai 3 una nuova ed appassionante puntata del talk show di successo Che fuori tempo che fa, condotto da Fabio Fazio. Tra i tanti e famosi ospiti che vi prenderanno parte c’è anche la nota cantante e produttrice discografica Gigliola Cinquetti. La Cinquetti recentemente ha festeggiato i propri 70 anni di età ed in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo ha rilasciato una lunga intervista al portale web del quotidiano La Repubblica, parlando dei ricordi rispetto alle sue esperienze sul palcoscenico dell’Ariston. La Cinquetti che nel corso degli anni ha lanciato tantissimi cantanti di successo ha rimarcato: “L’ultima volta ci sono stata nel 1995 con Giovane vecchio cuore, scritta da Giorgio Faletti. Ero stata a casa sua ad Asti, mi piaceva il suo modo letterario di comporre canzoni. Sanremo è stato sempre un appuntamento con il grande pubblico, tornare da chi mi aveva scelto. Ma è stata più importante la seconda volta, la vittoria con Modugno. Mi arrivo un telegramma di Raf Vallone in cui stava scritto Vincitrice o no nessuno potrà togliere la luce che ha nello sguardo. Mi offrì un ruolo in teatro”.

GIGLIOLA CINQUETTI, LA CANTANTE OSPITE SU RAI 3: QUELL’ESPERIENZA SUL SET AL FIANCO DI FELLINI (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 2 APRILE) – Questa sera sarà presente nello studio di Rai 3 anche Gigliola Cinquetti, straordinaria interprete della musica italiana nonché infallibile talent scount. Eppure la sua carriera si sarebbe potuta snodare in un altro ambito e per la precisione nel mondo della recitazione. Infatti, nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, la Cinquetti ha parlato di un incontro con Fellini e di una curiosa esperienza su un set cinematografico con lui. La Cinquetti ha rimarcato: “Avevo detto in un’intervista che Prova d’orchestra mi aveva fatto sentire più intelligente e si deve provare gratitudine verso chi ti fa crescere intellettualmente. Fellini mi cercò per ringraziarmi e mi sembrò lunare, pensavo che un genio fosse abituato ai complimenti. Invece girava a Cinecittà Ginger e Fred e mi invitò: Fammi la padroncina di casa, mi occupavo di chi andava a trovarlo. Sono stata tre giorni sul set poi non ci siamo più visti”.

