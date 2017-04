GIUSY FERRERI/ Presenterà "Girotondo", un inno alla sua nuova vita da mamma (Domenica In, 2 aprile 2017)

Giusy Ferreri Domenica In

GIUSY FERRERI, PRESENTERÀ "GIROTONDO": UN INNO ALLA SUA NUOVA VITA DA MAMMA(DOMENICA IN, 2 APRILE) - È già successo per l'ultimo album di Giusy Ferreri, intitolato "Girotondo", di cui ha pubblicato il video dell'estratto "Partiti Adesso" proprio in questi giorni. La clip vede la regia di Gaetano Morbioli, che come anticipato dalla cantante nelle ultime interviste, ricalca molto l'atmosfera vissuta in "Roma-Bangkok", la feat. con Baby K. Oggi, 2 aprile 2017, Domenica In ospiterà la cantautrice nello studio televisivo di Pippo Baudo, dove interverrà cantando il brano ed alcune delle sue hit di successo. Il testo di "Partiti Adesso" è stato invece scritto da Dario Faini, Tommaso Paradiso, dei TheGiornalisti, e Vanni Casagrande. Una canzone spensierata, on the road, una di quelle che accompagnano i lunghi viaggi in auto, "da cantare a squarciagola", come ha sottolineato Giusy Ferreri in un'intervista di Rockol.



GIUSY FERRERI, PRESENTERÀ "GIROTONDO": UN INNO ALLA SUA NUOVA VITA DA MAMMA(DOMENICA IN, 2 APRILE) - La preoccupazione maggiore dei fan di Giusy Ferreri è diretta verso la sua attuale gravidanza. Nonostante sia un evento felice per la cantante, tanto atteso quanto bramato, gli ammiratori sono preoccupati che non possa girare altri video per il suo album "Girotondo". In particolare, l'attesa maggiore sembra proprio diretta all'estratto omonimo al disco ed al brano "È finita l'estate". E proprio riguardo alla sua gravidanza, Giusy Ferreri ha espresso un forte entusiasmo per le due nascite che vivrà quest'anno. Da una parte, infatti, la pubblicazione di quelllo che si preannuncia già un futuro successo della cantante, dall'altra l'arrivo del primo figlio, a cui ha dedicato il progetto musicale. "Girotondo" nasce infatti proprio per accogliere al meglio il nascituro, ma anche per sottolineare come la vita della cantante assuma sempre di più i contorni di un futuro da mamma. Il prossimo 4 aprile, ricordano le riviste musicali, Giusy Ferreri sarà inoltre presente all'Auditorium Parco della Musica a Roma il prossimo 4 aprile.

