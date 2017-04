I FIGLI SEGRETI DI CLAUDIO VILLA/ Video, Manuela farà un appello per trovare i fratelli? (Domenica Live)

Manuela Villa a Domenica Live

I FIGLI SEGRETI DI CLAUDIO VILLA, MANUELA PRONTA A LANCIARE UN APPELLO DA BARBARA D'URSO (DOMENICA LIVE) - Manuela Villa torna a Domenica Live: la figlia dell'amatissimo Claudio sarà ospite di Barbara d'Urso, che nella puntata di oggi, 2 aprile 2017, si occuperà della clamorosa notizia sui figli segreti del cantante e attore. Come commenterà la notizia la figlia di Claudio Villa? Al momento possiamo anticiparvi che sembra intenzionata a fare un appello molto importante nello studio di Canale 5, ma i contenuti sono ancora sconosciuti, anche se possiamo lanciare delle ipotesi. La "bomba" è stata sganciata qualche mese fa da Paolo Limiti proprio nel programma di Barbara d'Urso: aveva raccontato che Claudio Villa ha altri figli, che però non sono mai stati riconosciuti legalmente.

La redazione di Domenica Live ha, quindi, cominciato ad indagare sulla vicenda e ha incontrato una persona che sostiene di conoscere la verità: si tratta di Ettore Geri, amico di Claudio Villa. «Certo che Claudio ha altri figli, oltre a quelli che conosciamo», ha dichiarato a Canale 5 l'amico del cantante, rivelando di sapere anche dove potrebbero trovarsi. «Uno è sicuramente in Russia, l'altro in Giappone, se non sbaglio uno fa l'ingegnere». Nelle campagne romane, invece, potrebbero esserci altri due figli: Ettore Geri, dunque, ha confermato la rivelazione di Paolo Limiti e aggiunto che Claudio Villa sapeva di avere questi figli, che li ha aiutati economicamente. Manuela Villa si è detta pronta a conoscere i presunti fratelli, nel caso in cui fossero interessati ad un incontro. E forse l'appello che è pronta a lanciare oggi a Domenica Live potrebbe riguardare proprio quella dichiarazione che aveva fatto nelle scorse settimane.

