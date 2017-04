IL BUIO NELL'ANIMA/ Su Rete 4 il film con Jodie Foster e Terrence Howard (oggi, 2 aprile 2017)

film prima serata

IL BUIO NELL'ANIMA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 2 APRILE 2017: IL CAST - Il buio nell'anima, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 2 aprile 2017 alle ore 21.30. Una pellicola di genere thriller - drammatica dal titolo originale The Brave One, è il frutto di una coproduzione tra Stati Uniti e Australia del 2007 diretta dal regista Neil Jordan e con attori presenti nel cast piuttosto navigati ed apprezzati come Jodie Foster, Terrence Howard, Nicky Katt e Jane Adams. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL BUIO NELL'ANIMA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 2 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra le vicende di una conduttrice radiofonica di nome Eric Bain (Jodie Foster) che conduce un programma molto popolare Street Walk in cui vengono mandati in onda tutti i più singolari rumori di una città che vengono di volta in volta raccolti con un microfono dalla stessa Erica mentre passeggia per le via della città. Erica svolge con molta passione e dedizione il suo lavoro, ma riserva anche molto tempo alla sua relazione con il fidanzato David (Naveen Andrews) con il quale è in procinto di mettere su famiglia. Una sera la donna esce con David e il loro cane, ma mentre stanno facendo una passeggiata a Central Park viene aggredita pesantemente. David perde la vita mentre il cane finisce nelle mani dei feroci delinquenti. È passato ora molto tempo da quel giorno, Erica ha in parte superato quelle che sono le sue ferite fisiche ma il pensiero dell’accaduto e della morte dell’amato David proprio non la lascia in pace. Questo dolore giorno dopo giorno la convince a vendicarsi personalmente. Si procura allora una pistola così quando una notte per caso si trova in un negozio dove è in atto una rapina senza pensarci due volte uccide il rapinatore, e così via anche due delinquenti che incontra in metropolitana e che la minacciano. Tutto ciò però mentre nel frattempo la donna continua con il suo lavoro alla radio e soprattutto la sua profonda amicizia con il detective della polizia di New York, un uomo di nome Sean Mercer (Terrence Howard). Man mano che il tempo passa inizia a spargersi la notizia che a New York vi è un giustiziere che miete vittime e Mercer iniziando ad indagare si avvicina sempre di più alla verità.

© Riproduzione Riservata.