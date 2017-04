IL SAPORE DELLA VITTORIA - UNITI SI VINCE/ Su Rai Movie il film con Denzel Washington (oggi, 2 aprile 2017)

film prima serata

IL SAPORE DELLA VITTORIA - UNITI SI VINCE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 2 APRILE 2017: IL CAST - Il sapore della vittoria - Uniti si vince, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 2 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere sportiva dal titolo originale Remember the Titans prodotta in America nel 2000 prodotto da Chad Oman e Jerry Bruckheimer, con la regia di Boaz Yakin ed un soggetto tratto da una vicenda realmente accaduta nel mondo del football americano scolastico. Nel cast spiccano Denzel Washington, Will Patton e Wood Harris. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL SAPORE DELLA VITTORIA - UNITI SI VINCE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 2 APRILE 2017: LA TRAMA - Siamo nel 1971 un uomo di colore, Herman Boone (Denzel Washington) di professione allenatore viene chiamato da un importante liceo, il T.C. Williams di Alexandria che attraverso il comitato scolastico gli fa sapere se vuole diventare il capo allenatore della squadra di football della scuola. Il tutto perché il precedente allenatore, Bill Yoast, aveva deciso di andare via anche se ora era stato costretto dai ragazzi bianchi ad accettare il ruolo di vice capo allenatore. Man mano che Herman Boone inizia il suo lavoro all’interno della squadra le varie antipatie e tensioni razziali si disciolgono specialmente nello stage estivo necessario per la selezione. Un clima così positivo va in frantumi quando la squadra torna a scuola, qui le cose non vanno affatto bene in quanto iniziano ad acuirsi sempre di più i rapporti tra i bianchi e i neri. Nello specifico Gerry Bertier (Ryan Hurst) è in continua lotta con il nero Julius Campbell ma grazie all’aiuto del capo allenatore Herman i loro dissidi vengono appianati e i due diventano amici inseparabili. Grazie alla saggia e determinata guida di Herman la squadra continua la sua ascesa fino ad arrivare ad ottenere la finale del campionato statale. Quando tutto è oramai pronto per arrivare finalmente alla finale, durante i festeggiamenti ci sarà una avvenimento che cambierà per sempre le sorti dell’intera squadra. Gerry a causa di un disastroso incidente automobilistico resta paralizzato. Per la squadra però questo sarà uno stimolo in più per cercare di vincere la finale e lo fa in una rimonta rocambolesca. La vita però di Gerry sarà comunque segnata dallo sport infatti negli anni seguenti prenderà parte alle paraolimpiadi vincendo numerose medaglie.

© Riproduzione Riservata.