IL SIGNORE DEGLI ANELLI: IL RITORNO DEL RE/ Su Italia 1 il film con Elijah Wood (oggi, 2 aprile 2017)

film

IL SIGNORE DEGLI ANELLI: IL RITORNO DEL RE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 2 APRILE 2017: IL CAST - Il signore degli anelli - Il ritorno del re, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 2 aprile 2017 alle ore 19.00. Proseguono gli appuntamenti con la trilogia de 'Il signore degli Anelli' e 'Il signore degli anelli - Il ritorno del re' è il film che conclude la trilogia fantasy più amata di tutti i tempi. La pellicola, uscita negli Stati Uniti il 17 dicembre 2003, ha consacrato attori come Elijah Wood (Frodo Baggins nel film), Ian McKellen (Gandalf), Viggo Mortensen (Aragorn) e Orlando Bloom (Legolas). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI: IL RITORNO DEL RE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 2 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film inizia raccontando il passato di Gollum, quando era ancora un hobbit dal nome Smeagol. Insieme all'amico Deagol si trova sulle rive di un fiume a pescare, dal fondo dell'acqua si intravede un bagliore, è l'Unico Anello. Deagol si rifiuta di regalarlo a Smeagol per il compleanno, ne scaturisce una colluttazione, Deagol muore, Smeagol si impossessa dell'oggetto fino a esserne logorato. Così avviene la sua trasformazione in Gollum. Si torna poi al presente, Pipino trova il Palantir nelle acque che ormai ricoprono Isengard. Gandalf spiega all'hobbit la pericolosità dell'oggetto, ma spinto dall' enorme curiosità, durante la notte Pipino guarda il Palantir, facendosi scoprire dall'occhio di Sauron. Gandalf è certo dell'imminente attacco di Sauron, ma Denethor, sovrintendente di Minas Tirith è ancora sconvolto dalla morte del figlio Boromir e non lo ascolta. Nel frattempo Gollum convince Frodo che il fidato Sam voglia in realtà impadronirsi dell'Anello, così lo stesso Frodo invita l'amico ad andarsene mentre cercano di scalare la parete che porta a Cirith Ungol. Aragorn riesce a creare un esercito per aiutare Gondor, ma visto il numero esiguo di combattenti decide di attraversare i Sentieri dei Morti per chiedere ulteriore aiuto proprio ai Morti. Nel frattempo Frodo, tradito da Gollum, viene attaccato da un enorme ragno, è Sam, tornato ad aiutare l'amico, a sconfiggere il ragno e a prendere poi l'Anello da Frodo (all'apparenza morto). A Minas Tirith la guerra entra nel vivo, gli Orchi avanzano, la difesa di Gandalf barcolla. Quando lo scontro sembra sorridere all'esercito di Sauron, sulla scena arrivano Aragorn, Legolas e l'esercito dei Morti, risultato ribaltato, Gondor può festeggiare la vittoria. A questo punto non resta che marciare verso Mordor, mentre Frodo (ancora vivo nonostante l'attacco del ragno gigante) raggiunge il Monte Fato per distruggere l'Anello, Aragorn e Gandalf distraggono Sauron viaggiando verso il Nero Cancello. Frodo entra nel Monte Fato, Sam combatte con Gollum per permettere all'amico di disintegrare l'Anello. Frodo però nel momento cruciale indossa l'oggetto invece di gettarlo nella lava, facendosi così scoprire da Sauron. Gollum, liberatosi di Sam, raggiunge Frodo e con un morso gli strappa via il dito nel quale si trova l'Anello. Nella lotta che ne consegue però Gollum cade nella lava proprio con l'Anello, l'oggetto è definitivamente distrutto, Sauron è sconfitto. Frodo e Sam scappano e grazie all'aiuto delle Aquile tornano a Minas Tirith. Qui Aragorn viene incoronato re di Gondor e convola a nozze con Arwen. Al termine della cerimonia gli hobbit tornano nella Contea.

© Riproduzione Riservata.