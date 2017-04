ILONA STALLER/ Il vitalizio non mi basta: nessuno fa lavorare mio figlio Ludwig (Domenica Live)

Domenica Live

ILONA STALLER IN CRISI NONOSTANTE IL VITALIZIO E ATTACCA: "NESSUNO FA LAVORARE MIO FIGLIO" (DOMENICA LIVE) - Ilona Staller interverrà oggi a Domenica Live per parlare della sua situazione economica e di quella professionale di suo figlio. L'ex attrice a luci rosse ha, infatti, rivelato recentemente di non riuscire ad arrivare alla fine del mese, nonostante percepisca un vitalizio per la sua esperienza politica. Inoltre, ha dichiarato che il figlio non riesce a trovare un'occupazione: «Nessuno fa lavorare mio figlio. Non c'è lavoro in Italia per un 24enne, forse perché è mio figlio». Oggi, dunque, Barbara d'Urso parlerà con Ilona Staller, conosciuta anche come Cicciolina, per un'intervista che farà comprensibilmente discutere. La nota conduttrice del programma dell'ammiraglia Mediaset si sta occupando negli ultimi tempi dei figli dei vari personaggi famosi e, quindi, oggi a Domenica Live parlerà del figlio di Ilona Staller, Ludwig Maximillian Koons.

Tra l'altro lo aveva presentato in tv proprio grazie a Barbara d'Urso: l'ex pornostar è stata ospite nel novembre scorso di Domenica Live per ripercorrere le tappe della sua vita e per parlare della relazione con l'ex marito, l'artista Jeff Koons, da cui ha avuto appunto un figlio. Ilona Staller in quell'occasione raccontò del suo viaggio negli Stati Uniti per riprendersi suo figlio, che era stato "rapito" dall'ex. Lo stesso ha fatto lei per riprenderselo: «Quando sono salita sull'aereo avevo i capelli castani, mi ero messa una parrucca, e portavo lenti a contatto nere». In quell'occasione intervenne anche il diretto interessato, Ludwig, che dichiarò di essersi iscritto all'Accademia delle Belle Arti e che, stando alle recenti dichiarazioni di sua madre Ilona, non riesce però a trovare un lavoro.

