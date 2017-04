ISABELLA BIAGINI/ Vive in auto: gli ultimi aggiornamenti da Barbara D’Urso (Domenica Live)

Isabella Biagini sarà ospite a Domenica Live

ISABELLA BIAGINI, L’ATTRICE VIVE IN AUTO: GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI DA BARBARA D’URSO (DOMENICA LIVE, 2 APRILE 2017) - Le difficoltà economiche che hanno portato l’attrice Isabella Biagini a vivere in un’auto saranno di nuovo materia di approfondimento per Barbara D’Urso, che dedicherà una parte della sua Domenica Live a questo argomento per aggiornare i telespettatori sulle condizioni dell’attrice. La Biagini era stata ospite di Barbara D’Urso circa un mese fa e l’avevamo vista in collegamento da un’auto, diventata la sua nuova dimora, mentre stringeva tra le braccia il suo cagnolino. Dopo l’incendio divampato nella casa dove viveva, l’attrice non ha potuto infatti permettersi di affittare una camera d’albergo e da allora ha dovuto arrangiarsi trovando riparo in automobile. Le sfortune della Biagini non finiscono qui però: da poco è stata infatti operata dopo essere stata investita da un’auto. L’attrice, famosa soprattutto per alcune pellicole degli anni ’70 e ’80, è stata operata a una gamba e ciò complica non poco la situazione visto che le è stato messo un tutore che non le permette di piegarla. Isabella Biagini era stata qualche giorno in albergo, come raccontato lei stessa nel suo precedente intervento a Domenica live, ma ha dovuto lasciarlo non avendo abbastanza fondi per continuare a pagare il conto. Nel corso della nuova intervista di oggi si tornerà probabilmente a parlare anche del fratellastro, che, stando a quanto raccontato dalla Biagini, aveva promesso di aiutarla.

