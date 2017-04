ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Raz Degan scatena i malumori dei naufraghi

Isola dei Famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 NEWS: RAZ DEGAN ANCORA CONTRO I NAUFRAGHI – Raz Degan non ha alcuna intenzione di fare squadra con gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017. L’attore israeliano, pur non vivendo più completamente isolato come ha fatto durante le prime settimane di permanenza in Honduras, continua a non fidarsi dei compagni, rei di essersi avvicinati a lui solo in assenza della regina Samantha De Grenet e unicamente per convenienza. Raz, infatti, non nasconde la sua insoddisfazione per il rapporto che ha con Giulio Base, Malena, Simone Susinna e Nancy Coppola a cui continua a rapportarsi con sottile ironia. Quest’ultimi stanno cercando di andare d’accordo con l’israeliano che, però, durante la prova ricompensa, ha scatenato nuovamente i loro malumori. Raz, infatti, non avendo alcuna intenzione di mangiare la frittata messa in palio preferendo gustarsi il pesce appena pescato, per non rovinare la fasciatura che ha alla mano, ha rinunciato a partecipare alla prova costringendo i quattro compagni a fare tutto il lavoro. Malena, Nancy, Simone e Giulio sono comunque riusciti ad ottenere una piccola ricompensa ma non nascondono il fastidio provato per l’atteggiamento avuto da Raz. Nel frattempo, Paola Barale, tornata in Italia dopo aver trascorso qualche giorno in Honduras per fare una sorpresa a Raz Degan, è nuovamente in volo. La showgirl starà raggiungendo nuovamente l’ex compagno?

© Riproduzione Riservata.