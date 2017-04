Il Segreto / Anticipazioni spagnole e italiane: dopo Camila, anche Hernando contrae il morbillo?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: RAIMUNDO RIFIUTA EMILIA! - La confusione regna sovrana nella mente di Raimundo nelle puntate spagnole de Il Segreto. Il padre di Tristan si è risvegliato dopo la terribile esplosione che gli ha causato gravissime ferite e non è stato più lo stesso. Oltre ad essere irriconoscibile e particolarmente brusco, l'uomo non ricordava più nulla del proprio passato, non riconoscendo neppure Donna Francisca. Ma la sua rabbia si farà particolarmente evidente nei prossimi giorni, quando Emilia cercherà di riportargli alla mente alcuni ricordi del suo passato. In tale circostanza, Raimundo faticherà a trattenersi scontrandosi con la figlia e rifiutando altre sue visite. Quali saranno i motivi del suo comportamento? Si tratterà soltanto delle conseguenze delle ferite subite o ci sarà sotto un'altra motivazione? I telespettatori spagnoli de Il Segreto cominciano a sospettare che Raimundo non abbia perso la memoria come vuole far credere ma che cerchi solo di proteggere la figlia da ulteriori attacchi.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 2 APRILE: HERNANDO SI AMMALA? - Le buone notizie non durano mai a lungo nelle trame de Il Segreto. La telenovela spagnola andrà in onda anche oggi su Canale 5 tornando al graditissimo episodio serale, abbandonato nelle ultime settimane. In essa assisteremo ad una fase apparentemente felice tra i coniugi Dos Casas, anche se Elias tornerà all'attacco con Camila: approfittando dell'assenza del suo datore di lavoro, chiederà alla donna di fuggire insieme, come già le aveva proposto prima che si ammalasse. Ma anche questa volta la cubana resterà ferma nelle sue intenzioni: il suo matrimonio con Hernando potrà funzionare e lei si impegnerà al massimo affinché ciò avvenga! Ma proprio quando tutto sembrerà andare per il meglio e persino Elias sarà sul punto di rassegnarsi a questo amore, Hernando apparirà improvvisamente molto debole e pallido. Per quale motivo? Anche lui ha contratto il morbillo per stare vicino alla moglie del quale appare più innamorato che mai?

