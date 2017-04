LA MAMMA DI FLORIANA SECONDI/ Barbara d'Urso l'ha trovata: come reagirà l’ex gieffina? (Domenica Live)

Floriana Secondi a Domenica Live

LA MAMMA DI FLORIANA SECONDI, BARBARA D'URSO L'HA CERCATA: SARÀ IN STUDIO? (DOMENICA LIVE) - La mamma di Floriana Secondi a Domenica Live? Il programma di Barbara d'Urso ha seguito nelle ultime settimane le vicende familiari della vincitrice dell'edizione del Grande Fratello presentato proprio dalla conduttrice. Lo staff di Domenica Live ha cercato la madre di Floriana Secondi dopo i retroscena choc svelati dall'ex gieffina nello studio di Canale 5. La donna sarà ospite di Domenica Live? Invierà un messaggio alla figlia? Ma sopratutto ci chiediamo come possa reagire Floriana Secondi alle novità che ha in serbo Barbara d'Urso. Nelle scorse puntate ha, infatti, parlato del rapporto inesistente con la madre, che abusava di sostanze stupefacenti e non si è presa cura né di lei né dei suoi fratelli. Dopo anni di silenzio, Floriana Secondi ha spiegato di non provare rancori o rimpianti per l'assenza della madre. Barbara d'Urso ha provato a fare incontrare di nuovo madre e figlia nella speranza di riuscire a far riavvicinare le due donne. Finora i tentativi sono andati a vuoto, ma potrebbero esserci novità oggi a Domenica Live.

LA MAMMA DI FLORIANA SECONDI, BARBARA D'URSO L'HA CERCATA: I RETROSCENA CHOC (DOMENICA LIVE) - Floriana Secondi spera che il rapporto con sua madre cambi? Sono stati tanti gli appelli lanciati dalla vincitrice della terza edizione del Grande Fratello a Domenica Live e finora sono sempre caduti nel vuoto. Oggi però le cose potrebbero cambiare, perché Barbara d'Urso è convinta che la situazione possa cambiare, avendo raggiunto una donna molto vicina alla madre. «Non vedo mia madre da quattro anni ma non ce l’ho con lei, è comunque mia madre», ha dichiarato Floriana Secondi, che ha ammesso di non sapere né come sta né dove sia. «Ho capito mia madre e non infierisco su una persona che ha dei problemi perché lei era una tossicodipendente. Se mi voleva vedere mi avrebbe cercato, non deve venire in tv per impietosire», ha aggiunto l'ex gieffina, che ha però ammesso anche che vorrebbe rivedere sua madre. «Sì, è sempre mia mamma. Oggi sto bene, sono equilibrata se mi vuole incontrare va bene. Se ha bisogno ci sono. Anzi... Visto che sono quasi in mezzo alla strada, se vuole ci dia lei una mano», ha affermato nella scorsa puntata di Domenica Live, precisando però che i genitori sono coloro che crescono i figli e che lei è stata cresciuta invece dalle suore.

© Riproduzione Riservata.