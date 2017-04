Le Iene Show

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI: MULTE IN AUMENTO E ROM ABUSIVI (OGGI, 2 APRILE 2017) - Sarà una puntata ricca di servizi interessanti quella de Le Iene Show in onda oggi, domenica 2 aprile 2017, su Italia Uno. Curiosi di sapere di cosa si parlerà questa sera? Le anticipazioni in nostro possesso riguardano due inchieste svolte dagli inviati più temerari della tv italiana. La prima di cui vi diamo conto è quella realizzata dalla iena Fabio Agnello, che ha evidenziato come le multe comminate in Italia negli ultimi anni siano in grande aumento. La tendenza è confermata dal fatto che anche un'ente importante come il Comune di Milano nel 2017 conta di ottenere dalle multe ben 305 milioni di euro, ovvero 22 milioni in più rispetto al 2016, soltanto dalle sanzioni per violazione del codice stradale. Sul tema diranno la loro due vigili e un avvocato esperto in ricorsi contro le multe ingiuste. Un'altra inchiesta in onda questa sera è quella firmata Veronica Ruggeri, la iena che darà voce alla storia di un 76enne della provincia di Lecce che ha visto occupare dai rom la masseria ereditata dalla sorella. L'anziano signore racconterà come le famiglie di nomadi abbiano preso possesso dei suoi locali da 6 mesi a questa parte e non abbiano alcuna intenzione di restituirglieli nonostante le sue ripetute richieste. Dopo aver interpellato gli occupanti, Veronica Ruggeri interpellerà al riguardo il Sindaco di Lecce Paolo Perrone e il Prefetto Claudio Palomba.

