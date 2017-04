MARA MAIONCHI / Idolo incontrastato sui social e sul web (Che fuori tempo che fa, 2 aprile)

Mara Maionchi

MARA MAIONCHI, LA DISCOGRAFICA OSPITE SU RAI 3: È MARA MAIONCHI MANIA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 2 APRILE) – Nella prima serata televisiva di Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con la trasmissione Che fuori tempo che fa condotta da Fabio Fazio. Tra gli ospiti anche la nota discografica Mara Maionchi che nelle ultime settimane è assoluta protagonista del talent culinario Celebrity MasterChef Italia con Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich. Infatti, la Maionchi si sta dimostrando una volta di più personaggio di rilievo capace di conquistare l’attenzione del pubblico che la stanno letteralmente eleggendo quale loro idolo indiscusso. La sua spontaneità con tanto di battute bruciapelo nel corso delle varie fase del programma, sta diventando virale sul web e soprattutto sui social network. Insomma, sta scoppiando una vera e propria Mara Maionchi mania come del resto dimostrano le centinaia di migliaia di visualizzazioni che stanno ottenendo i video del programma.

MARA MAIONCHI, LA DISCOGRAFICA OSPITE SU RAI 3: IL COMMOSSO RICORDO DI VERONICA SOGNI (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 2 APRILE) – Nel corso di una lunga intervista rilasciata al portale web TvZap.Kataweb.it, Mara Maionchi ha voluto ricordare con grande affetto la giovane cantante italiana Veronica Sogni, ex concorrente di X Factor, scomparsa a causa di un terribile cancro al seno. La Maionchi ha dichiarato: ” Quando partecipò a X Factor era il 2015, ed era già molto provata, aveva già avuto il cancro. Me ne ricordo benissimo, perché nello stesso anno mi sono operata anche io, per cui mi colpì molto l’immagine di lei. Io ero stata operata a gennaio, lei la conobbi a Bologna in primavera. Deve essere stato uno di quelli terribili, perché oggi il cancro al seno è curabile nella maggior parte dei casi. Parlò anche per tirar su il morale a me, lei mi aveva raccontato delle cure, era molto debilitata e si vedeva che era molto sofferente, ma era molto brava. Ma ricordo che ci colpì tutti, anche perché era molto bella”.

