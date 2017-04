MARGHERITA BUY E SERGIO CASTELLITTO/ Di nuovo una coppia in Piccoli Crimini Coniugali (Domenica In, 2 aprile)

Margherita Buy e Sergio Castellitto in Piccoli Crimini Coniugali, Domenic In

MARGHERITA BUY E SERGIO CASTELLITTO SARANNO DI NUOVO UNA COPPIA IN PICCOLI CRIMINI CONIUGALI (DOMENICA IN, 2 APRILE) - Alle spalle il successo di In Treatmant ed un nuovo progetto cinematografico in arrivo: Margherita Buy e Sergio Castellitto saranno di nuovo una coppia in Piccoli Crimini Coniugali. Grazie alla regia di Alex Infascelli, la black comedy trae ispirazione dalla piece teatrale, dal titolo omonimo, di Eric-Emmanuel Schmitt. Una storia tormentata, in cui i due protagonisti affronteranno la ricostruzione del loro matrimonio e delle loro vite in seguito ad un tragico incidente. Sarà nelle sale cinematografiche il prossimo 6 aprile, mentre Margherita Buy e Sergio Castellitto saranno ospiti oggi, 2 aprile 2017, a Domenica In. Lo studio di Pippo Baudo permetterà ai due attori di presentare questo nuovo progetto professionale, in cui i loro personaggi dovranno affrontare una coltre di menzogne, misto ad un forte amore che non sembra destinato a scemare. I due protagonisti dovranno infatti illuminare tutte le ombre della loro relazione, ma questo vorrà dire farle riemergere.



MARGHERITA BUY E SERGIO CASTELLITTO SARANNO DI NUOVO UNA COPPIA IN PICCOLI CRIMINI CONIUGALI (DOMENICA IN, 2 APRILE) - L'unione sul set di Margherita Buy e Sergio Castellitto può già contare su una forte sintonia, sviluppata grazie ad In Treatment. In quest'ultimo lavoro, ora alla terza stagione di successo e in onda in questi giorni su Sky Atlantic, vediamo Castellitto nei panni di uno psichiatra, mentre la Buy interpreta una paziente che grazie al transfert con il terapeuta, scoprirà di esserne innamorata. Diversi i panni invece che rivestiranno in Piccoli Crimini Coniugali: Sergio Castellitto sarà infatti un uomo tormentato, che ha ormai perso memoria di ogni particolare della sua vita e matrimonio. Al suo fianco, il personaggio di Margherita Buy dovrà fare luce sulla vita di entrambi, sia come coppia che come individui, grazie a ricordi ed aneddoti vissuti insieme. Come sottolinea Coming Soon, Castellitto e la Buy metteranno in scena un progressivo abbandono a parte della coppia di qualsiasi ipocrisia e menzogna, ma anche di aspettative, speranze ed illusioni. Nonostante il titolo e il risvolto drammatico, il telespettatore verrà guidato alla scoperta di chi fra i due protagonisti non sta dicendo la verità, grazie ad un lungo dialogo terapeutico in cui le paure femminili e maschili si uniranno e si rifletteranno nell'altro.

