MULTE AGLI AUTOMOBILISTI/ Per mantenere l'ordine pubblica o per le casse comunali? (Le Iene Show, 2 aprile)

MULTE AGLI AUTOMOBILISTI: A FAVORE DELLA SICUREZZA PUBBLICA O DELLE CASSE COMUNALI? (LE IENE SHOW, 2 APRILE) - L'ordine cittadino e la sicurezza sulle strade è regolamentato da un codice stradale spesso severo: le multe, infatti, possono comportare un pagamento anche di migliaia e migliaia di euro. Ma sono davvero a tutela del cittadino, oppure le gabelle mirano solo a rinfoltire le casse comunali? Una domanda che si è posto in questi giorni in Partito Democratico, che ha contestato la decisione del Sindaco di Perugia di aprire le porte alla nuova Ztl. Come ricorda Perugia Today, il centro storico della città è diventato infatti inaccessibile anche agli stessi residenti di zona Porta Sole, ma il PD contesta la decisione dell'amministrazione comunale di peenalizzare anche chi pargheggia in uno spazio adibito un tempo al ristorante Il Pizzaio e chiuso ormai da tempo. Le multe selvagge saranno inoltre al centro del servizio di Fabio Agnello a Le Iene Show, che porrà alcuni interrogativi nella nuova puntata di oggi, domenica 2 aprile 2017. Siamo sicuri, infatti, che le multe siano sempre lecite? L'inviato mostra in un video anteprima come spesso sarebbero evidenti alcune irregolarità. E' il caso delle multe per eccesso di velocità che interessano le autostrade, percorsi in cui contemporaneamente vedono la presenza di numerosi veicoli. Come individuare chi sta infrangendo il codice stradale e chi invece no?

MULTE AGLI AUTOMOBILISTI: A FAVORE DELLA SICUREZZA PUBBLICA O DELLE CASSE COMUNALI? (LE IENE SHOW, 2 APRILE) - La situazione vissuta a Perugia per le multe selvagge non mette in luce un caso isolato. In questi giorni, la cronaca si sta concentrando infatti su diversi errori compiuti da molteplici comuni. O meglio, l'errore sarebbe attribuibile a monte all'ora legale ed al mancato aggiornamento dei parchimetri di alcune città o allo scandalo che ha colpito l'isola di Ortigia, in provincia di Siracusa. Nella cittadina, infatti, era prevista l'attivazione dello Ztl a partire dalla mezzanotte dello scorso 30 marzo. L'ingresso infatti sarebbe vietato nell'intera giornata di sabato e per i prefestivi nella fascia oraria che va dalle 16 alle 2 del giorno successivo. Per quanto riguarda la domenica e i festivi invece, ricorda Siracusa News, la limitazione è previssta dalle 11 fino alle 20. I display dei parchimetri, infatti, riportavano la dicitura "accesso solo con pass", ma gli automobilisti, seppur pochi, che hanno circolato nel centro dopo la mezzanotte si vedranno comunque comminare delle multe. E questo nonostante Dario Abela, l'Assessore alla Viabilità, abbia sottolineato come "non saranno elevate le multe".

