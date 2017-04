ONE FOR THE MONEY/ Su Rai 4 il film con Katherine Heigl (oggi, 2 aprile 2017)

film seconda serata

ONE FOR THE MONEY, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 2 APRILE 2017: IL CAST - One for the money, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 2 aprile 2017 alle ore 23.10. Una pellicola di genere commedia prodotta negli Stati Uniti nel 2012 per la regia della britannica Julie Anne Robinson. Si tratta di un adattamento cinematografico di un romanzo della scrittrce statunitense Janet Evanovich, il primo di una fortunata serie di racconti romantici diventati dei veri best seller a partire dal 1994. Tra gli attori che recitano nel ruolo dei personaggi protagonisti ci sono Katherine Heigl, Jason O'Mara e Daniel Sunjata, doppiati rispettivamente da Barbara De Bortoli, Francesco Prando e Vittorio Guerrieri. La visione della pellicola impegna gli spettatori per circa un'ora e trenta minuti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ONE FOR THE MONEY, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 2 APRILE 2017: LA TRAMA - Stephanie Plum (Katherine Heigl) è una giovane commessa disoccupata. Trovandosi senza lavoro e senza soldi ormai da sei mesi decide, anche spinta dalla nonna, di rivolgersi a Vinnie (Patrick Fischler), un suo cugino per niente raccomandabile. Il ragazzo ha un piccola agenzia e si interessa di trovare un impiego a chi lo richiede dietro una cauzione in danaro anticipata. Stephanie viene assunta per svolgere un lavoro per il quale non ha alcuna competenza, si tratta di rintracciare un giovane poliziotto, un certo Joe Morelli (Jason O'Mara), ricercato perché accusato di un omicidio avvenuto nel corso di un'operazione di polizia. Quando Stephanie frequentava il liceo, era stata fidanzata con un ragazzo che dopo averla fatta innamorare, l'aveva prima sedotta e poi abbandonata. Il ragazzo in questione risponde proprio al nome di Joe Morelli. Nonostante i suoi tristi ricordi, Stephanie si dà da fare per trovare il poliziotto, la famiglia del giovane non collabora, inoltre ogni qual volta che avvicina a dei possibili testimoni, questi muoiono improvvisamente di morte violenta. Nelle sue ricerche, la ragazza viene protetta da un detective misterioso soprannominato "Ranger" (Daniel Sunjata). Stephanie riesce a trovare Morelli e nonostante ormai risulti chiaro a tutti che il giovane è innocente, lo consegna alla giustizia e intasca il premio pattuito. Joe e Stephanie si piacciono ancora e tutto fa sperare in un ritorno di fiamma e in un futuro riavvicinamento tra i due.

