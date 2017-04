Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale dei segni a Mezzogiorno in famiglia e previsioni 2 aprile 2017

Paolo Fox, oroscopo e classifica settimanale (LaPresse)

OROSCOPO 2017, PAOLO FOX A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA: LA CLASSIFICA DEI SEGNI E LE PREVISIONI (DOMENICA 2 APRILE) - Ritorna la classifica di Paolo Fox e le sue previsioni dell'Oroscopo 2017 nella nuova puntata di Mezzogiorno in famiglia. Cosa ci riveleranno le stelle per oggi, domenica 2 aprile? Il celebre astrologo promette rivoluzioni importanti per molti segni, grazie ai transiti di Giove e Mercurio che potrebbero regalare a molti progetti e novità in arrivo. Prima di scoprire quale sarà la nuova classifica di oggi, rivediamo i due segni Top ed i due Flop del precedente appuntamento. Cancro all'ultimo posto, a causa di alcuni fastidi che si protraggono da inizio anno. I nati del segno hanno fatto dei cambiamenti importanti nella loro vita, magari riferimenti per questioni legali. Sul fronte sentimentale, molti sentono delle tensioni per via di alcune persone che non danno del tutto retta. Il Cancro vuole una forte sintonia con il partner, come tutti i segni d'Acqua. L'Acquario si posiziona invece al penultimo posto, a causa di un forte stress collegato spesso ad una dimenticanza. I nati del segno hanno la testa fra le nuvole, ma Giove continua a proteggere e nei prossimi mesi regalerà nuovi progetti. Soprattutto i giovani organizzeranno delle novità importanti, come l'acquisto di una nuova casa o un cambiamento sul lavoro. Secondo posto invece per il Toro, che sale di qualche posizione in classifica. In particolare nel fine settimana la Luna si è unita in buona posizione su Marte. Sarà un periodo di chiamate e contatti, soprattutto perché ci saranno delle novità. Anche per quanto riguarda l'amore, dove i segni si stanno finalmente aperti.Primo posto infine per il Leone, che solitamente agisce di corsa. Meglio fermarsi, riflettere ed essere prudenti. Alcune situazioni si potrebbero risolvere: l'amore è dietro l'angolo. Clicca qui per rivedere la classifica dei segni di Paolo Fox della settimana precedente.

MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA, ANTICIPAZIONI DEL 2 APRILE 2017 - La gara dei Comuni di Mezzogiorno in famiglia ritornerà sul piccolo schermo di Rai 1 oggi, domenica 2 aprile 2017. Canti, balli, quiz e tante curiosità sui più affascinanti borghi della nostra Italia, ci attendono sotto la guida del team di conduttori. Nella puntata di ieri, Recco è riuscita a conquistare la vittoria e partirà oggi con un punto di vantaggio. Riuscirà la squadra rivale a ribaltare l'esito della gara? I ragazzi di Portoscuso, in provincia di Carbonia-Iglesias, sono riusciti a conquistare qualche manche, ma i campioni in carica hanno dimostrato una preparazione significativa su molteplici argomenti. Prima di scoprire chi sarà il vincitore di oggi, vediamo qualcosa di più sul comune sfidante. Portoscuso è un paesino del settore meridionale della Sardegna, e grazie ad alcuni ritrovamenti sembra proprio che fosse popolato già durantee il Neolitico. Più certa invece la presenza del borgo nell'età del Bronzo, di cui sono rimasti siti importanti come Punta Niedda e Su Stangioni. Un territorio che ha vissuto il dominio di romani, punici e fenici, come trapela da numerose testimonianze storiche e dalle due necropoli di Piccinu Mortu e San Giorgio. Durante il Medioevo, invece, divenne uno dei principali centri del dominio della famiglia della Gherardesca.

© Riproduzione Riservata.