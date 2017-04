PAUL BACCAGLINI/ il Presidente del Palermo ex Iena a Che Tempo Che fa

Paul Baccaglini a che tempo che fa (Lapresse)

PAUL BACCAGLINI, IL PRESIDENTE DEL PALERMO A CHE TEMPO CHE FA (OGGI, 1 APRILE) - Paul Baccaglini è uno degli ospiti di Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio. L'ex Iena è il nuovo proprietario del Palermo dopo aver raggiunto un accordo con Zamparini, il quale stava trattando con l'imprenditore Frank Cascio. Dopo il progetto sfumato con quest'ultimo, Baccaglini si è aggiudicato l'affare grazie alla sua società e ha assicurato un programma con la copertura finanziaria per lo sviluppo del progetto sportivo e la costruzione del nuovo stadio. A Che Tempo Che fa, quindi, l'uomo racconterà di questa nuova avventura.

PAUL BACCAGLINI, COSA PENSA DEL SUO NUOVO RUOLO (OGGI, 1 APRILE) - Il nuovo presidente del Palermo ha rilasciato numerose interviste in cui ha parlato di quello che lo attende nei prossimi mesi. Quando ad Aprile diventerà presidente al 100% della società potrà attuare i suoi piani di "rinascita" del Palermo. Punterà molto al made in Italy e ai calciatori italiani, sopratutto se giovani e interessati al valore della maglia. Metterà mano alle questioni tecniche e gestionali e cercherà di risollevare una situazione sicuramente complicata. Lui stesso, a Vanity Fair, ha dichiarato come il Palermo sia una bella donna da conquistare e ha confessato come tra le prime cose che farà una volta diventato proprietario della società calcistica a tutti gli effetti sarà cenare nella città siciliana.

PAUL BACCAGLINI, LA SCHEDA (OGGI, 1 APRILE)- Paul Baccaglini è un imprenditore italo americano di 33 anni cresciuto in America da padre americano e madre italiana. Ha iniziato la carriera nel mondo della comunicazione prima a RTL 102.5 e poi a Le Iene e Il Testimone. E' stato un giocatore di Basket (il suo sportivo preferito è Michael Jordan) e si è sempre interessato ai mercati finanziari, creando vari fondi commerciali con i quali è riuscito ad allargare il suo Capitale e comprare nuove società. Ama molto viaggiare e ha il corpo ricoperto da tatuaggi. Quello a cui è la raffigurazione di una bandiera del Brasile (Stato che gli ha regalato la sua compagna).

