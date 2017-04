PIERFRANCESCO FAVINO/Film internazionale per l'attore (Che tempo che fa, 1 aprile)

Pierfrancesco Favino (lapresse)

PIERFRANCESCO FAVINO, L'ATTORE OSPITE A CHE TEMPO CHE FA (OGGI, 1 APRILE)- Pierfrancesco Favino sarà ospite insieme a Kasia Smutniak del programma Che tempo che fa di Fabio Fazio. Con l'occasione, l'attore parlerà della sua vita privata, del ruolo di padre delle sue due figlie ma anche della sua carriera, avendo impersonato numerosi personaggi in fiction e al cinema. Indimenticabile la sua performance nella serie dedicata a Giorgio Ambrosoli e in molto commedie all'italiana. Nella nuova pellicola, Favino interpreta il ruolo di Andrea, un brillante neurochirurgo sposato con una conduttrice televisiva, Sofia, e che per un esperimento scambia il corpo proprio con la moglie. Potremo vedere Favino all'opera in questa nuova pellicola a partire dal 12 aprile.

PIERFRANCESCO FAVINO IN UN FILM CON UN CAST INTERNAZIONALE (OGGI, 1 APRILE) - Nella carriera di Pierfrancesco Favino non c'è solo l'Italia. Tra i prossimi progetti dell'attore ci sarà il film The Catcher Was a Spy al quale prenderanno parte, tra gli altri, anche Sienna Miller, Paul Rudd, Guy Pearce e Giancarlo Giannini. Lo stesso Favino ha pubblicato una foto del copione della pellicola su Instagram svelando platealmente questo nuovo progetto. Non è la prima volta che Favino prende parte a opera dal respiro internazionale. L'attore, infatti, ha recitato anche in Una notte al museo, Le cronache di Narnia-Il principe Caspian, Angeli e Demoni e Rush. Questo dimostra come l'attore sia uno dei più richiesti in ambito mondiale.

PIERFRANCESCO FAVINO, LA SCHEDA (OGGI,1 APRILE) - Pierfrancesco Favino è un attore di origini pugliesi trapiantato a Roma dove si diploma all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma. Recita in molte fiction di successo come Ferrari e Padre Pio ma è solo nel 2006 che ottiene il successo merito nella fiction Gino Bartali-L'intramontabile. Nel 2001 lavora a L'ultimo bacio e nel 2005 ottiene la parte del Libanese nel film Romanzo Criminale. Tra le pellicole in cui è più apprezzato c'è, senza dubbio, Saturno Contro di Ferzan Ozpetek. Nel 2010 torna a recitare con Gabriele Muccino in Baciami ancora, ruolo che gli vale la nomination ai David di Donatello come miglior attore non protagonista. Favino è uno dei fondatori dell'Actor's Center di Roma e insegnante nella scuola L'Oltrarno di Firenze.

