Quarto Grado La Domenica

QUARTO GRADO-LA DOMENICA: STRAGE DI ERBA, OSPITE AZOUZ MARZOUK (OGGI, 2 APRILE 2017) - Appuntamento rinnovato con Quarto Grado-La domenica anche oggi, domenica 2 aprile 2017. Il mirino della trasmissione di Rete Quattro condotta da Gianlugi Nuzzi torna a puntare sulla strage di Erba dell'11 dicembre 2006 in cui persero la vita Raffaella Castagna, il figlioletto di poco più di 2 anni Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. L'unico sopravvissuto all'incendio divampato alle 20:20 in via Diaz, trovato in fin di vita sul pianerottolo, è Mario Frigerio (marito della Cherubini). Ad uccidere le 4 persone, però, non è stato un incendio frutto della casualità: dai primi accertamenti gli inquirenti si rendono subito conto che le vittime sono state massacrate e che l'origine dell'incendio è dolosa. Chi può essersi macchiato di un delitto così efferato? Chi ha dato l'abitazione alle fiamme nella speranza che bruciasse ogni traccia di quanto stava accadendo? I primi sospetti, all'epoca si concentrano su Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, risultato irrintracciabile nelle prime ore dopo il delitto. Ulteriori accertamenti, però, chiariscono che Azouz Marzouk, ospite oggi durante la puntata di Quarto Grado-La domenica, si trova in realtà in Tunisia, suo paese d’origine. Un mese più tardi ecco il colpo di scena inatteso: ad essere arrestati sono i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, vicini di casa delle vittime riconosciuti colpevoli dalla Cassazione nel maggio del 2011 e condannati all'ergastolo. Ci sono novità o sviluppi inattesi all'orizzonte di questa inquietante vicenda?

© Riproduzione Riservata.