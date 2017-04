RAFFAELLA FICO SI SPOSA/ Matrimonio con Alessandro Moggi? L’intervista da Barbara d’Urso (Domenica Live)

Raffaella Fico e Alessandro Moggi a Domenica Live

RAFFAELLA FICO, MATRIMONIO CON ALESSANDRO MOGGI? L’INTERVISTA A DOMENICA LIVE DA BARBARA D’URSO - Tra le recenti news di gossip riguardanti Raffaella Fico, vi è la sua festa per il 29esimo compleanno così come le vacanze alle Maldive e la "velata" proposta di matrimonio del fidanzato Alessandro Moggi. Lo scorso gennaio, l'ex gieffina ha festeggiato in famiglia il suo compleanno per poi concedersi una vacanza in relax con il compagno. Raffaella Fico sembra decisamente innamorata ecco perché, oggi pomeriggio sarà ospite di Barbara d'Urso durante il corso di Domenica Live per una intervista esclusiva: la showgirl campana annuncerà le nozze? Staremo a vedere! Dopo la storia d'amore con Mario Balotelli e la nascita di Pia, la donna aveva deciso di ricominciare tra le braccia di Gianluca Tozzi (figlio di Umberto), la loro relazione d'amore però, si è conclusa nel 2015. La storia d'amore con Alessandro Moggi invece, è nata dalla primavera del 2016 e, a distanza di quasi un anno, la coppia sogna il matrimonio! Nonostante i 18 anni di differenza, la distanza anagrafica appare essere solo un numero di poca importanza. Ecco le ultime dichiarazioni di lui: "Il coronamento di questa storia si chiama matrimonio. Quando racconto agli amici com'è Raffaella, dico che è una madre meravigliosa che vive per sua figlia Pia. E poi è affettuosa, ha i suoi valori e una grande attenzione per la famiglia. Sì, avrei proprio difficoltà a trovare un difetto della mia compagna". Se volete saperne di più, vi consigliamo di non perdervi l'intervista di Raffaella Fico a breve all'interno della Domenica Live di Barbara d'Urso.

