RICCARDO FOGLI/ Con la moglie Karin Trentini all’Arena di Giletti: dai Pooh fino alla paternità tardiva…

Massimo Giletti, l'Arena (LaPresse)

RICCARDO FOGLI E LA MOGLIE KARIN TRENTINI: DAI POOH FINO ALLA PATERNITÀ TARDIVA.. (L’ARENA DI GILETTI) - Sono i protagonisti dell’intervista di Massimo Giletti all’Arena, sono proprio quel Riccardo Fogli e la moglie Katia Trentini che tornano protagonisti ad un anno dalla identica presenza nel programma della domenica pomeriggio su Rai1. Il famoso cantante rientrato nei Pooh per il tour d’addio alle scene nel fantastico 2016 si racconta dopo una vita vissuta tra tanti sorrisi e qualche sofferenza, incentrata soprattutto nel momento in cui la carriera musicale non lo vedeva più protagonista. Nel 2016 ha fatto uscire anche una sua autobiografia, «Un uomo che ha vissuto» in cui Riccardo Fogli ha raccontato quel gusto particolare che lo ha sempre mosso in ogni suo “progetto” della sua vita; «questo tour potrebbe portare a casa un risultato importante anche se forse non previsto, e forse nemmeno prevedibile. Ed è l’aver rimesso in circolazione, l’aver riportato alla ribalta una gran bella voce della canzone italiana, appunto quella di Fogli: al quale qualcuno dovrebbe fare subito un contratto da solista, trovandogli canzoni all’altezza (a meno che non gliele scrivano i suoi “amici per sempre”…)», scriveva nell’introduzione alla sua biografia Franco Zanetti. Esperienze, vicissitudini incredibili anche nel suo racconto all’Arena: come quella paternità acquisita a 65 anni, nella sua seconda vita con la compagna e moglie Karin Trentini Fogli. «Un’emozione incredibile che mi ha ridonato la gioia di vivere e di poter ripartire anche con l’esperienza nei Pooh» racconta un lieto Riccardo Fogli in trasmissione oggi, in diretta su Rai1.

