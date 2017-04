RISSA IN DIRETTA A DOMENICA LIVE/ Video, Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina) e Filippo Facci cacciati

La rissa in diretta durante Domenica Live

RISSA IN DIRETTA A DOMENICA LIVE, LUCA DI CARLO (AVVOCATO DI CICCIOLINA) E FILIPPO FACCI CACCIATI DALLO STUDIO - Rissa in diretta a Domenica Live per le dichiarazioni di Ilona Staller e suo figlio Ludwig: il loro avvocato, Luca Di Carlo, arriva alle mani con il giornalista Filippo Facci dopo un'accesissima lite. Gli animi cominciano a scaldarsi dopo le rivelazioni dell'ex pornostar, ma dallo scontro verbale si passa in pochi minuti a quello fisico. «Le mie parole non sono state riportate bene. Io ho detto che prendo duemila euro netti al mese di vitalizio e con questi soldi mantengo mio figlio, ma non ho detto che percepisco una cifra enorme. In Parlamento guadagnano di più», esordisce Ilona Staller. Interviene poi suo figlio Ludwig: «Mio padre è miliardario e per questo vuole che studi. Questo è grave?». E proprio dopo quest'affermazione scoppia la bagarre nello studio di Domenica Live. I toni non si placano neppure con l'intervento dell'avvocato della Staller, Luca Di Carlo, che anzi si scontra con il giornalista Filippo Facci: quest'ultimo si avvicina al legale, che lo respinge duramente. E proprio quando si alzano le mani Barbara d'Urso chiede alla regia di mandare la pubblicità. Al rientro però si sfoga: «Quello che è accaduto prima è veramente vergognoso. C'è stata una rissa fino a un secondo fa nel mio studio. Delle persone sono state cacciate dal mio studio, è vergognoso». Vani i tentativi iniziali della conduttrice di Domenica Live di riportare la discussione entro toni civili, poi con l'aiuto di Serena Grandi riesce ad archiviare la lite in diretta.

E a @domenicalive @carmelitadurso richiama in studio ordine dopo una rissa sfiorata in studio pic.twitter.com/e8jONT8oQh — BlogSocialTv (@BlogSocialTv1) 2 aprile 2017

E a @domenicalive @carmelitadurso minaccia di cacciare tutti gli ospiti e Serena Grandi vuole uscire da trasmissione pic.twitter.com/yxOrYRpzDr — BlogSocialTv (@BlogSocialTv1) 2 aprile 2017

