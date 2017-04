RITA BONACCORSO/ Ex moglie di Totò Schillaci: nuovo appello da Barbara D’Urso (Domenica Live)

Rita Bonaccorso, Domenica Live

RITA BONACCORSO, EX DI SCHILLACI: IL NUOVO APPELLO DA BARBARA D’URSO (DOMENICA LIVE, 2 APRILE) - Rita Bonaccorso, l'ex moglie di Totò Schillaci che da quasi un anno vive in un camper a Palermo, ha deciso di dire nuovamente la sua attraverso i microfoni di Domenica Live, il contenitore del dì di festa condotto da Barbara d'Urso dalle 13.55 fino alle 18.45: cosa accadrà? A quanto pare, la casa dell'ex di Schillaci sta veramente finendo all'asta, ma lei è decisa a non mollare: "Per io non esistere più mi devono ammazzare, accoltellare, sparare… mi hanno distrutta, io ho ragione", ha dichiarato di fronte alle telecamere. L'ex moglie di Totò Schillaci è ormai un volto noto, specie nei salotti di Barbara d'Urso dove compare spesso e volentieri con i suoi numerosi appelli. La donna è stata sfrattata dalla sua abitazione palermitana per un presunto debito di 390 milioni di lire che lei però sostiene di non dovere pagare in quanto vittima di una truffa. "Sono stata 30 anni in quella casa, non voglio lasciarla – aveva affermato in passato - Io non c'entro nulla con quei debiti. Sono innocente. Italiani, vi prego, se avete un camper da prestarmi ditemelo. Non posso più dormire qui all'aperto!". Oggi pomeriggio, durante Domenica Live si tracceranno i contorni delle ultimissime novità: la casa è all’asta?

