ROBERTO D'AGOSTINO/ Il direttore di Dagospia ospite di Barbara D'Urso: che scoop ha in serbo? (Domenica Live)

Roberto D'Agostino, Dagospia a Domenica Live

ROBERTO D'AGOSTINO, IL PATRON DI DAGOSPIA OSPITE DI BARBARA D'URSO: QUALI SCOOP HA IN SERBO? (DOMENICA LIVE) - Roberto D'Agostino sarà ospite di Domenica Live: il patron di Dagospia verrà intervistato da Barbara d'Urso oggi, 2 aprile 2017. Di cosa parlerà, dunque, nello studio del programma di Canale 5? Il giornalista, abituato a raccontare i pettegolezzi della politica italiana (e non solo) e a sbeffeggiare la televisione, sarà proprio uno dei protagonisti di Domenica Live. Recentemente gli è stato chiesto se il trash è in declino, ma Roberto D'Agostino non ritiene che si possa fare una battaglia contro questo tipo di televisione: «Ormai la tv è parcellizzata. Ci sono tre mila canali sul digitale e su Sky. Poi c'è Netflix», ha spiegato a La Stampa Mr Dagospia, secondo cui ciò la diversificazione ha provocato un abbattimento delle percentuali di share. «Quando assieme a Gianni Boncompagni firmavo Domenica In superavamo il 50%. Adesso questi programmi stanno a fa' il 5%. E il restante 95% cosa guarda? Solo Sanremo e Montalbano superano il 40%. Di cosa stiamo a parlare?», ha aggiunto Roberto D'Agostino.

ROBERTO D'AGOSTINO, IL PATRON DI DAGOSPIA OSPITE DI BARBARA D'URSO: LA CARRIERA (DOMENICA LIVE) - Roberto D'Agostino ha debuttato nel 1965 come disc jockey in un programma radiofonico, Bandiera gialla. Ha formato poi la band Tina & The Italians, con cui ha ottenuto un discreto successo. Nel 1977 comincia, invece, la carriera da giornalista musicale, mentre nel 1985 ottiene il ruolo satirico di "lookologo", cioè di esperto di costume e look, per Quelli della notte, storico programma televisivo di Renzo Arbore. Nel 1992 debutta, invece, nel settore cinematografico: ha girato il film Mutande pazze con Monica Guerritore, Eva Grimaldi, Raoul Bova e Marisa Merlini. La svolta nel 2000, quando ascolta il consiglio di Barbara Palombelli e apre il portale internet Dagospia, dove fa rassegna stampa e colleziona indiscrezioni e scoop. Il sito attira lettori con le anticipazioni su scenari politici, economici e sociali italiani. Nel sito stesso compare una definizione che spiega la filosofia del progetto: «Risorsa informativa online a contenuto generalista che si occupa di retroscena». Roberto D'Agostino è sposato con Anna Federici ed è padre di Rocco.

