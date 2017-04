SHAME/ Su Cielo il film con Michael Fassbender e diretto da Steve McQueen (oggi, 2 aprile 2017)

film prima serata

SHAME, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 2 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Shame, il film in onda su Cielo oggi, domenica 2 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica realizzata nel 2011 nel Regno Unito diretta dal regista Steve McQueen. Il film ha partecipato alla 66esima edizione del Festival del Cinema di Venezia e ha vinto un premio, la Coppa Volpi, che è stata assegnata al suo interprete principale, Michael Fassbender che interpreta il ruolo di Brandon Sullivan, protagonista del film. Nel cast con lui ci sono anche Carey Mulligan (Sissy Sullivan), James Badge Dale (David) e Nicole Beharie (Marianne). Shame ha vinto anche altri premi, al British Indipendent Film Awards Fassbender ha ricevuto il riconoscimento come miglior attore, al festival di Venezia il film è stato insignito, oltre che dalla Coppa Volpi, anche con i premi FIPRESCI, CineAvvenire e Arca CinemaGiovani. Il regista Steve McQueen e l'attore Michael Fassbender avevano già lavorato insieme in precedenza, nel 2008, al film Hunger. La scena in cui Brandon sente cantare sua sorella per la prima volta è girata in tempo reale e le emozioni che passano sul volto del protagonista sono reali, perché nemmeno Fassbender aveva mai sentito prima cantare l'attrice che interpreta Sissy, Carey Mulligan. Ma ecco in breve la trama del film.

SHAME, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 2 APRILE 2017: LA TRAMA - Brandon è un uomo che apparentemente conduce una vita normale, ma che in realtà ha una inconfessabile dipendenza dal sesso. Il suo bisogno di fare sesso, solitario o con altri, lo porta ad avere una vita molto riservata, fino a quando però non si ripresenta da lui sua sorella Sissy, una donna fragile che dice chiaramente a suo fratello di avere bisogno di lui. In un primo momento sembra che questo possa servire a Brandon per scuotersi dalla sua condizione, cercando di tirarsene fuori, ma piano piano le vecchie abitudini in lui hanno il sopravvento. Nemmeno il tentato suicidio di Sissy sembra avere il potere di farlo cambiare davvero.

