STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il Segreto, Le Iene Show (domenica, 2 aprile 2017)

Stasera in tv su Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 2 APRILE 2017 - Domenica da non perdere sulle reti Mediaset. Sarà un 2 aprile ricco e variegato, all'insegna di film, approfondimenti e serie tv.: con un occhio all'audience, la sfida sarà tra la telenovela 'Il Segreto' e la satira e i servizi taglienti de 'Le Iene show'.

La nostra carrellata inizia anche questa volta da Canale 5, che propone un grande classico come 'Il Segreto'. Tre gli episodi in programma: nel primo Raimundo è convinto che Matias sia tra gli artefici dell'attentato di Miel Amarga. Nel secondo episodio Severo, contrariamente ai diktat della famiglia, si allea con Francisca per difendersi dai terroristi anarchici; nel terzo, a sorpresa, si scopriranno i piani segreti di Francisca proprio contro Severo. Al termine, alle 23.30, spazio all'edizione domenicale de 'L'isola dei famosi', reality show ancora scosso per la recente eliminazione di Samantha De Grenet. Serata di grande spessore anche su Italia 1: alle 21.20 in programma l'approfondimento giornalistico de 'Le Iene Show', presentato nell'edizione della domenica da Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia. Sugli scudi, anche questa volta, i servizi volti a mostrare i limiti del sistema italiano e le peculiarità di realtà a noi geograficamente lontane. A seguire, sempre su Italia 1, spazio al cinema di genere con 'Grindhouse - A prova di morte', film di Quentin Tarantino che vede protagonisti Kurt Russell e Rosario Dawson. L'opera racconta le vicende di uno stuntman in pensione che indossa da anni i panni del serial killer e di un gruppo di ragazze che non hanno alcuna intenzione di arrendersi alla violenza del misogino omicida.Su Rete 4 ecco 'Il buio dell'anima', thriller drammatico del 2007 diretto da Neil Jordan, con Jodie Foster nei panni di Erica Bain, conduttrice radiofonica che vede uccidere davanti ai suoi occhi il suo fidanzato, episodio che le farà nascere un forte desiderio di vendetta. A seguire, a mezzanotte, ecco 'Under Suspicion', film che vede protagonisti Gene Hackman, Morgan Freeman e Monica Bellucci (siamo a Puerto Rico, con un capitano di Polizia che cerca di fare confessare ad un noto avvocato l'uccisione di due bambine).

Su La 5 serata nel segno di 'Un sogno per domani', film drammatico del 2000 con Kevin Spacey nei panni di un professore che si prende cura di un bambino molto intelligente ma dalla famiglia problematica. Se Mediaset Extra propone il talent show 'Tu si que vales', su Iris spazio a 'Departed', ennesimo capolavoro di Martin Scorsese. Una storia nel segno della mafia irlandese, di spie e intrighi che vedono impegnati attori del calibro di Leonardo Di Caprio, Matt Damon, Jack Nicholson e Mark Wahlberg. Chiudiamo la nostra carrellata con Italia 2, che propone 'The tomorrow series' (film tratto dal romanzo 'La guerra che verrà' di John Marsden); su Top Crime ecco due episodi della prima stagione di Blindspot, mentre su Boing spazio per 'Lo straordinario mondo di Gumball', serie animata incentrato sulle vicende di un gatto blu di 12 anni che vive con la sua famiglia nella città di Elmore.

PROGRAMMAZIONE DI STASERA SU MEDIASET -



CANALE 5

21.15 IL SEGRETO, serie tv

23.30 L'ISOLA DEI FAMOSI, reality

ITALIA 1

21.20 LE IENE SHOW, intrattenimento

00.30 GRINDHOUSE (A prova di morte) film

RETE 4

21.32 IL BUIO NELL'ANIMA (The Brave One), film

00.00 UNDER SUSPICION, film

LA 5

21.10 UN SOGNO PER DOMANI, film

MEDIASET EXTRA

21.15 TÚ SÍ QUE VALES, talent

IRIS

21.00: THE DEPARTED, film

ITALIA 2

21.10 THE TOMORROW SERIES - IL DOMANI CHE VERRÀ, film

TOP CRIME

21.20 BLINDSPOT (2 episodi), serie tv

BOING

21.45 LO STRAORDINARIO MONDO DI GUMBALL, serie animata

