STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Che Dio ci aiuti 3, Che fuori tempo che fa (domenica, 2 aprile 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 2 APRILE 2017 - In prima e in seconda serata, sui canali Rai, domenica 2 aprile, andranno in onda nuove puntate di fiction e serie tv. Ma non solo, verranno anche trasmessi film, documentari e talent. Il canale più visto dai telespettatori Rai sarà sicuramente Rai Uno, in cui verranno mandate in onda le repliche di due episodi di Che Dio ci aiuti 3.

Su Rai Uno, in prima serata, andranno in onda due episodio di Che Dio ci aiuti 3. Nel corso del primo, dal titolo "Troppo amore", il liceo verrà scosso da uno scandalo che riguarderà Nina. Quest'ultima verrà accusata di spaccio di psicofarmaci. Intanto, Azzurra si godrà la sua relazione con Dario, mentre a farne le spese sarà Davide. Durante il secondo episodio, intitolato "Giocare sporco" Suor Angela cercherà di mettere pace tra Achille e Dario. Nel frattempo, la donna verrà a conoscenza di verità scomode. In seconda serata andrà, invece, in onda lo Speciale Tg1 con le ultime notizie della giornata. Su Rai Due, in prima serata, andrà in onda il nono episodio della quattordicesima stagione della serie tv N.C.I.S., dal titolo "Rapporti confidenziali". Durante il corso della puntata il gruppo di agenti speciali della marina continueranno ad indagare contro il crimine. In seconda serata verrà trasmesso il deciso episodio della prima stagione di Bull. Nel corso della puntata, dal titolo "Auto assassina", Bull vorrà difendere Ginny, una donna che ha creato EJ, auto con guida automatica che ucciso un dipendente della Ejetto. Sul canale Rai Tre, in prima serata, andrà in onda Che fuori che tempo che fa, sempre con Fabio Fazio che parlerà di attualità con gli ospiti in studio. In seconda serata, verrà trasmesso I ragazzi del Bambino Gesù. Per la prima volta, l'ospedale pediatrico aprirà le sue porte alla televisione, mostrando la vita di dieci bambini con gravi malattie.

Su Rai 4 andrà in onda il film Corpi da reato. Si tratta di una commedia in cui Sandra Bullock interpreta un agente dell'FBI, Sarah. Quest'ultima è costretta, per la prima volta, a collaborare con un altro agente Melissa. Le due, sebbene inizialmente non vanno d'accordo, uniscono le loro forze per la giustizia. Su Rai 5 verrà trasmesso Le selvagge isole dell'Indonesia, in cui si va alla ricerca di vari ecosistemi e della varietà di creature presenti su queste isole. Su Rai Movie andrà in onda il film Il sapore della vittoria - Uniti si vince. Si tratta di una pellicola che racconta la storia della prima squadra di football composta da ragazzi di diverse nazionalità. L'allenatore riesce a rendere unita questa squadra. Su Rai Premium andrà in onda la replica della puntata di Ballando con le stelle, talent composto da personaggi noti nel mondo dello spettacolo che si sfidano tra loro ballando.

PROGRAMMAZIONE RAI DI STASERA -

Rai Uno

ore 21.30 Che Dio ci aiuti 3, fiction Rai Uno

ore 23.45 Speciale Tg1

Rai Due

ore 21.00 N.C.I.S., serie tv

Rai Due ore 21.45 Bull, serie tv

Rai Tre

ore 21.30 Che fuori che tempo che fa, talk show

ore 22.45 I ragazzi del Bambino Gesù - Ospedale pediatrico, documentario

Rai 4

ore 21.15 Corpi da reato, film

Rai 5

ore 21.15 Le selvagge isole dell'Indonesia, documentario

Rai Movie

ore 21.20 Il sapore della vittoria - Uniti si vince, film

Rai Premium

ore 21.25 Ballando con le stelle, talent

