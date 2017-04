STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Teen Wolf su Fox, Flight su Sky Cinema Hits (domenica, 2 aprile 2017)

Sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 2 APRILE 2017 - Nel corso della prima serata di domenica 2 aprile andranno in onda gli episodi delle serie televisive amate dagli spettatori Sky. Ma non solo, vi sono anche reality, documentari e film. Il canale più visto sarà sicuramente Fox, in cui verrà trasmesso un episodio della serie televisiva di successo Teen Wolf. Molto interessante è anche il film su Sky Cinema Max, ovvero The Intruders.

Su Fox, in prima serata, andrà in onda il primo episodio della sesta stagione di Teen Wolf. Nel corso della puntata "Ricordati di me" una forza terribile colpirà Scott e i suoi amici. Liam troverà delle prove che confermeranno una nuova minaccia nella scuola. Su Fox Crime verrà trasmesso il primo episodio della decima stagione di Poirot, dal titolo "Il mistero del treno azzurro". Poirot indagherà su un omicidio e sul furto di un rubino. Su Sky Atlantic andrà in onda l'episodio quattro di Ignoto 1, intitolato "Il processo e la verità della difesa". Durante la puntata si parlerà del caso di Yara Gambirasio. Su Fox Life andrà in onda il quarto episodio della prima stagione Saving Hope, dal titolo "La rissa". Alex si troverà ad affrontare un turno di notte, nonostante abbia dormito pochissimo. Sul canale Sky Uno verrà trasmesso l'episodio 13 della terza stagione, intitolato "Finale". I concorrenti si sfideranno, ancora una volta, tra loro dimostrando la loro creatività nei tatuaggi.

Su Sky Cinema 1 andrà in onda la rubrica SkyCineNews David di Donatello Vincitori. Nel corso del programma si parlerà appunto delle premiazioni del David di Donatello. Sul canale Sky Cinema Hits verrà trasmesso il film Flight. La trama della pellicola vede protagonista Whip, pilota di linea che si troverà ad affrontare un incubo durante un volo. Su Sku Cinema Family andrà in onda il film Jumanji. Mentre Alan e Sarah si ritrovano a trascorrere il tempo con un gioco con dei dadi, il primo scompare. Su Sky Cinema Passion verrà trasmesso il film Butter. Si tratta una commedia in cui dei personaggi si trovano a contendersi il titolo di vincitore come migliore scultore di burro. Sul canale Sky Cinema Max andrà in onda il film The Intruders, ovvero un thriller che riguarda una casa maledetta. Qui si trasferiscono Rose e suo padre.

PROGRAMMAZIONE SKY DI STASERA -

Fox

ore 21.00 Teen Wolf, serie tv

Fox Crime

ore 21.05 Poirot, serie tv

Sky Atlantic

ore 21.15 Ignoto 1, documentario

Fox Life

ore 21.05 Saving Hope, serie tv

Sky Uno

ore 21.15 Ink Master, reality

Sky Cinema 1

ore 21.00 SkyCineNews David di Donatello vincitori, rubrica quotidiana

Sky Cinema Hits

ore 21.15 Flight, film

Sky Cinema Family

ore 21.00 Jumanji, film

Sky Cinema Passion

ore 21.00 Butter, film

Sky Cinema Max

ore 21.00 The Intruders, film

