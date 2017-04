STEFANO DE MARTINO / Oggetto di dibattito sui social, fino a quando? (Oggi, 2 aprile)

Stefano De Martino (foto da Instagram)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: OGGETTO DEI DIBATTITI SUI SOCIAL - Non c’è dubbio che la coppia composta dal ballerino napoletano Stefano De Martino e dalla showgirl argentina Belen Rodriguez fosse una delle più amate e seguite del mondo dello spettacolo italiano. Testimonianza ne è il fatto che sul web ed in particolare sul mondo dei social, si sono praticamente formati due opposti fronti ed ossia di coloro che supportano De Martino attaccando e criticando tutto quello che fa Belen Rodriguez e coloro che invece sono dalla parte dell’argentina attaccando il buon De Martino. In particolare negli ultimi giorni si è accesa la discussione sul modo di essere mamma di Belen nei confronti del piccolo Santiago giacché sottratto alla scuola per seguire Andrea Iannone nella prima gara stagionale nel Motomondiale. Ebbene moltissimi sostenitori della Rodriguez hanno criticato De Martino per il suo modo di essere padre ed inoltre, assumendo per notizia certa quella che sarebbe stato lui a porre fine al matrimonio, che se effettivamente “Ci teneva a fare il papà, non mandava a monte una famiglia.. tutti a dire che bravo papà? Ma quanto lo fa il papà?? Per fare una bella foto e prendere like a go go”. Polemiche a parte, il punto fermo è che Stefano e Belen erano una coppia molto amata dal pubblico italiano.

© Riproduzione Riservata.