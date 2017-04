TANIA CAGNOTTO E STEFANO PAROLIN/ Il matrimonio raccontato da Barbara D’Urso (Domenica Live, 2 aprile)

Tania Cagnotto e Stefano Parolin sarà ospite a Domenica Live

TANIA CAGNOTTO E STEFANO PAROLIN, IL MATRIMONIO RACCONTATO NELLO STUDIO DI BARBARA D’URSO (DOMENICA LIVE, 2 APRILE) - La campionessa di tuffi Tania Cagnotto sarà quest’oggi, 2 aprile 2017, a Domenica Live per raccontare il suo matrimonio con Stefano Parolin a Barbara D’Urso. I due sono convolati a nozze il 24 settembre dell’anno scorso nella chiesetta della Madonna dell’Uva sull’Isola d’Elba. La cerimonia, blindatissima, aveva come sfondo una delle baie più suggestive del Tirreno. L’Isola d’Elba è il luogo del cuore della coppia: lì infatti i due si sono incontrati la prima volta nel 2009. Lei, in vacanza con le amiche, ha conosciuto lì il commercialista e skipper. Ad accompagnare la campionessa all’altare è stato il papà Giorgio, tuffatore come lei, emozionatissimo. La bellissima sposa, che non ha smesso un attimo di sorridere, ha sfoggiato un abito di seta con inserti in pizzo e una profonda scollatura sulla schuena realizzato per lei da Alessandra Rinaudo. Lo vedremo probabilmente nelle foto che verranno mostrate oggi nel corso dell’intervista. Gli sposini hanno detto il loro “sì” sulle note di Hallelujah, nella versione di Jeff Buckley. Testimone della sposa è stata l’amica e collega Francesca Dallapè mentre gli invitati erano circa 200. Questo e molto altro verrà raccontato oggi da Tania Cagnotto a Domenica Live.

