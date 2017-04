TEEN WOLF 6/ Anticipazioni puntata 2 aprile 2017: Stiles sarà dimenticato per sempre? Al via l'ultima stagione

Teen Wolf 6, in prima Tv assoluta su Fox

TEEN WOLF 6, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 2 APRILE 2017: LA TRAMA - Sbarca in Italia la sesta e ultima stagione di Teen Wolf, che andrà in onda nella prima serata della Fox di oggi, domenica 2 aprile 2017. Il primo episodio, intitolato "Ricordati di me", darà il via quindi ad un conto alla rovescia che accompagnerà il telespettatore fino alla parola "fine". Il teen drama sovrannaturale più amato degli ultimi anni lascerà di sicuro un profondo vuoto nel pubblico, che in questi mesi ha ingaggiato petizioni e proteste contro la decisione dell'emittente madre MTV. Diverse le novità che incontremo in questo capitolo, a partire da una forte assenza dell'attore Dylan O'Brien. Lo vedremo infatti nei soliti panni di Stiles solo nella premiere, per poi ritrovarlo quasi a metà della stagione. Il motivo, come sapranno bene i fan più appassionati, è dovuto ad un grave incidente stradale subito dal giovane artista durante le riprese. In Teen Wolf 6, Scott ed il resto del branco dovranno fare fronte ad una minaccia ancora più grande del previsto, che si ricollegherà molto presto ad un altro dei protagonisti secondari: i Ghost Riders. Questi ultimi, un particolare tipo di demone, traggono ispirazione da una famosa leggenda citata in diverse canzoni del folklore americano e nordico, in cui vengono raffigurati come dei cacciatori di anime. La particolarità dei nuovi Villain, che per una volta non assumeranno quindi il volto di un personaggio preciso, è che sono in grado di cancellare dalla memoria collettiva tutte le loro vittime. È ciò che capiterà anche a Stiles, che si ritroverà in un particolare limbo, dove rivedrà uno dei protagonisti ricorrenti: Peter Hale. Interpretato da Ian Bohen, non sarà l'unico "ritorno" sul set degli attori già visti nei precedenti capitoli. Reduce da un ruolo di primo piano nel quinto capitolo, il personaggio di Cody Christian, alias Theo nella serie Tv, avrà infatti modo di invertire la rotta rispetto al passato e fare ammenda per gli errori commessi in passato contro il branco. Questo dettaglio è reso possibile dalla volontà iniziale del creatore Jeff Davis di attribuire una personalità neutrale all'ex Chimera, in bilico fra il bene ed il male. La grande assenza riguarderà invece Tyler Hoechlin, che non rivedremo nei panni di Derek. L'attore, infatti, è entrato a far parte dell'universo dei superhero della DC Comics ed ha assunto il ruolo di Clark Kent nella seconda stagione di Supergirl, lo show di Greg Berlanti con protagonista Melissa Benoist.

TEEN WOLF 6, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 2 APRILE 2017, EPISODIO 1 "RICORDATI DI ME" - Durante un incontro romantico, Hayley e Liam assistono ad un evento misterioso, che li porta a conoscere il giovane Alex. Il ragazzo si trova infatti all'interno di un'auto a cui manca il guidatore. Alex chiederà ai due ragazzi di aiutarlo, terrorizzato di essere attaccato da un'entità misteriosa. Intanto, Scott e Stiles discutono del loro futuro, dato che la fine della scuola è ormai alle porte e dovranno intraprendere delle strade precise per la loro maturità professionale. Lo Sceriffo chiederà in seguito a Scott di aiutarlo a risalire alla verità su Alex, che sembra non ricordare nulla di quanto accaduto, né risulta avere dei genitori. Grazie ai suoi artigli, l'Alfa rivivrà gli attimi precedenti all'incidente avuto dalla famiglia di Alex, scoprendo che il ragazzo ha detto la verità. La coppia, infatti, è stata prelevata da una figura sovrannaturale, che li ha attaccati e fatti sparire. In seguito, il branco scoprirà che la casa del ragazzo è stranamente vuota e che solo la camera di Alex è rimasta intatta. Stiles è convinto che debbano andare fino in fondo, mentre Scott è convinto che non sia di loro interesse, dato che con l'eliminazione delle ultime minacce, Bacon Hills non ha più bisogno del loro intervento. Durante le indagini, Alex scomparirà improvvisamente, ma non solo. Nessuno sembra ricordarsi della sua esistenza. Scott e Stiles concludono quindi che chiunque sia entrato in contatto con il ragazzo potrebbe essere in pericolo, ma in seguito, il figlio dello Sceriffo scomparirà a sua volta. Come già successo, Lydia, Scott, Liam ed Hayley non sembrano ricordare nulla del loro amico. Solo una foto, in cui manca proprio Stiles, sembra indicare un particolare che per ora sfugge alla loro vista. Anche se non ha più ricordi, la Banshee, tuttavia, avrà la netta sensazione di aver dimenticato qualcosa di molto importante.

