THE DEPARTED: IL BENE E IL MALE/ Su Iris il film con Leonardo Di Caprio (oggi, 2 aprile 2017)

THE DEPARTED - IL BENE E IL MALE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 2 APRILE 2017: IL CAST - The departed - Il bene e il male, il film in onda su Iris oggi, domenica 2 aprile 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere thriller poliziesca dal titolo originale The Departed che è stata prodotta negli Stati Uniti nel 2006 con la regia affidata ad un grandissimo artista come Martin Scorsese. Nel cast sono presenti Leonardo Di Caprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Alec Baldwin e Martin Sheen. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE DEPARTED - IL BENE E IL MALE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 2 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato a South Boston, qui in particolar modo nello stato del Massachussetts il dipartimento di polizia sta portando avanti una vera e propria guerra contro ogni forma di criminalità organizzata. Ciò che interessa maggiormente la polizia è un noto boss malavitoso conosciuto da tutti come Frank Costello (Jack Nicholson) per poter finalmente porre fine al suo indiscusso ed intramontabile regno. Per portare avanti questo importante obiettivo viene deciso di far infiltrare all’interno della nota cosca criminale una giovane recluta. Si tratta di Billy Costigan (Leonardo Di Caprio) in quanto l’uomo è proprio cresciuto all’interno del quartiere di South Boston. Da questo momento in poi ha inizio la nuova vita di Billy come infiltrato, il suo obiettivo giorno dopo giorno è quello di guadagnarsi la fiducia incondizionata del boss Costello. Nel frattempo si sta facendo strada un giovane poliziotto di nome Colin Sullivan (Matt Demon) anche lui nato e vissuto nello stesso quartiere. Tanta è la preparazione e la bravura di Colin che viene scelto per prendere parte all’interno della Squadra Speciale Investigativa e successivamente insieme a pochi eletti gli viene chiesto di occuparsi direttamente della missione che costringe nella distruzione dell’intera banda di Frank Costello. In realtà però, le cose non stanno come Colin vuol far credere in quanto questo giovane poliziotto ora arrivato ai vertici lavora proprio per il noto boss malavitoso e quotidianamente lo tiene aggiornato su ogni mossa della squadra di polizia evitando quindi in tutti i modi che la Squadra Speciale Investigativa possa compiere il dovere per cui è stata chiamata. Il tutto però solo fino a quando Billy Costigan non scopre la cosa ed inizia a muoversi autonomamente per provare a demolire una volta per tutte il regno di Frank Costello.

