UN SOGNO PER DOMANI/ Su La5 il film con Kevin Spacey (oggi, 2 aprile 2017)

UN SOGNO PER DOMANI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 2 APRILE 2017: IL CAST - Un sogno per domani, il film in onda su La5 oggi, domenica 2 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere drammatica che è stata realizzata nel 2002 per la regia di Mimi Leder e con ilsoggetto tratto dal libro scritto da Catherine Ryan Hyde. Nel cast sono presenti tra gli altri Kevin Spacey, Haley Joel Osment, Helen Hunt, Jay Mohr e James Caveziel. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

UN SOGNO PER DOMANI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 2 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di un bambino di nome Trevor (Haley Joel Osment) di undici anni che vive all'interno di un quartiere molto modesto di Las Vegas con sua madre Arlene (Helene Hunt). La donna ha alle spalle un passato da alcolista ma ora sta cercando di venir fuori da questa problematica e lavora come cameriera all'interno di un casinò. Il ragazzo però non ha una figura paterna a cui far riferimento, in quanto suo padre, uomo violento e aggressivo è sempre stato assente nella sua vita. Trevor quindi non ha una propria identità morale, finché un giorno un suo professore lo induce a considerare la sua bontà d'animo. Così, in seguito a questa considerazione, Trevor si convince di voler cambiare il mondo compiendo ogni giorno buone azioni e invogliando chi le riceve a fare altrettanto. Un primo favore Trevor lo compie nei confronti di un tossicodipendente che ospita a casa sua e che per sdebitarsi sistema l'automobile della signora Arlene. La donna allora gira il favore a sua madre, anch'ella alcolizzata così le due recuperano un rapporto ormai giunto al capolinea da ben tre anni. Questo meccanismo di buone azioni pian piano si diffonde a macchia d'olio finché un giorno un giornalista decide di indagarne per capirne di più. Nel frattempo però, Trevor vedendo sua madre e il suo professore sempre soli decide di farli conoscere, ma le sue speranze rimangono vane fin quando un girono torna a casa il padre violento e sua madre decide di cacciarlo per sempre. Intanto il giornalista sta per arrivare al primo anello della catena capendo che si tratta di Trevor e così decide di intervistarlo. Eugene e Arlene si riuniscono, tuttavia per compiere una nuova buona azione il ragazzino si trova a difendere in una rissa in suo compagno di classe. Purtroppo ha la peggio e muore ma la sua storia verrà conosciuta da tutta la città che lo acclama come un eroe.

