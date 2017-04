UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani di nuovo in love? La dichiarazione che spiazza i fan (Trono Over)

Gemma Galgani

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI E L’INASPETTATA DICHIARAZIONE SUI SOCIAL – Nel bene e nel male, Gemma Galgani, da due anni a questa parte, continua ad essere la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne. La dama storica del programma di Maria De Filippi, diventata ormai un volto noto del piccolo schermo al punto da essere invitata anche in altre trasmissioni come Selfie – Le cose cambiano e Verissimo, dà vita non solo a siparietti con Tina Cipollari ma anche con i suoi pretendenti. Ogni settimana, Gemma si siede al centro dello studio per parlare delle sue vicende sentimentali che regalano sempre numerosi colpi di scena. Dopo aver chiuso la conoscenza con Michele D’Ambra, infatti, Gemma Galgani è tornata subito in pista. La dama, però, non ha aspettato che alla sua corte arrivasse un nuovo cavaliere ma è tornata alla carica con Marco Firpo con il quale ha già avuto un flirt. Le cose tra i due, però, non sono andate bene e, ad oggi, sembrano destinate a non migliorare. Marco Firpo, infatti, ha più volte ribadito di non voler soffrire e di non voler rovinare l’amicizia che lo lega alla Galgani. Sui social, però, Gemma, nelle ultime ore, ha scritto un messaggio che sta facendo molto discutere. «È proprio quando meno te lo aspetti – ha scritto – che capitano le cose più belle… non cercate, non aspettate… VIVETE!!!!! Oggi la giornata promette bene, intuito di Gemmina! Buongiorno a tutte!». Dietro questo messaggio cosa si nasconde? I fans pensano ad una novità importante nella sua vita sentimentale.

