UOMINI E DONNE/ Marco Cartasegna lascia il trono? La confessione del tronista (Trono Classico)

Marco Cartasegna

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: LE CONFESSIONI DI MARCO CARTASEGNA PREOCCUPANO I FANS – Il trono di Marco Cartasegna fatica a decollare. Dopo la decisione di Soleil Sorgè di dedicarsi unicamente a Luca Onestini da cui spera di essere scelta, Marco cartasegna si è concentrato sulle sue corteggiatrici anche se, al momento, pur provando interesse per alcune ragazze, non sembra ancora pronto a scegliere. Il tronista milanese che è stato accolto con freddezza dal pubblico di Uomini e Donne, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, ha confessato di non vivere di sogni e di speranze e di aver accettato il trono con spensieratezza e leggerezza al punto che non è pronto ad affermare che il suo percorso nella trasmissione di Maria De Filippi si concluderà con una scelta. “Ho intrapreso quest’avventura senza pregiudizi e può succedere di tutto. Potrei non arrivare a una scelta. Ma può anche accadere che mi innamori e che decida di sposarmi il giorno dopo aver lasciato la trasmissione” – ha dichiarato il 26enne milanese che ha poi svelato ciò che cerca in una donna – “Al mio fianco ho bisogno di una donna che abbia avuto altrettante esperienze o che, quantomeno, sia aperta mentalmente. È difficile, ma non impossibile. Io non sono un ragazzo che si accontenta. Se la trovo bene, altrimenti pazienza”. Ad oggi, dunque, Marco non è ancora pronto ad andare via ma ammette che, tra le sue corteggiatrici, qualcuna che ha conquistato le sue attenzioni c’è: “Tra le mie corteggiatrici qualcuna che mi interessa c’è. Altrimenti, per come sono fatto, sarei già andato via”.

