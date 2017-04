2 GUNS, CANI SCIOLTI/ Su Rai 4 il film con Denzel Washington

Il film è in onda su Rai 4 in prima serata

2 GUNS - CANI SCIOLTI, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 20 APRILE 2017: IL CAST - 2 Guns - Cani Sciolti è il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 20 aprile 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di genere azione e thriller dal titolo originale 2 Guns, è stata prodotta negli Stati Uniti d’America nell’anno 2013 da una serie di case cinematografiche tra cui la Marc Platt Productions con la regia di Baltasar Kormakur mentre nel cast sono presenti Denzel Washington, Mark Wahlberg, James Marsden, Paula Patton e Bill Paxton. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

2 GUNS - CANI SCIOLTI, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 20 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia dell’agente segreto Bobby Trench (Denzel Washington) il quale è stato impegnato nell’ultimo anno su di una importante e delicata missione che l’ha visto collaborare con un ufficiale della Marina americana, un uomo di nome Marcus Stigman (Mark Wahlberg). I due si sono ritrovati a dover lavorare fianco a fianco entrando però in incognito all’interno di una nota banda di narcotrafficanti. Proprio per questa loro copertura, i due sono alquanto diffidenti non solo dei criminali con i quali stanno collaborando ma che devono arrestare, ma anche nei confronti dell’altro. Questa situazione di diffidenza generale però non gli permette in alcun modo di collaborare, motivo per cui si trovano costretti ciascuno a fare affidamento sulle proprie forze e capacità, caratteristiche che però spesso non sono sufficienti a smascherare la gang di trafficanti di droga. Il tutto si complica quando questo loro tentativo di infiltrarsi in qualche modo all’interno del cartello di droga va in frantumi. Con esso anche la possibilità non solo di arrestare i pericolosi criminali ma anche di recuperare molti milioni di dollari. Questa situazione non viene per niente digerita dai rispettivi superiori che li sconfessano e ne richiedono l’arresto oppure l’uccisione. Di fronte ad una simile vicenda, i due compagni comprendono che da questo momento in poi possono contare solo l’uno dell’altro senza più pensare di vedersi come nemici e con diffidenza. Per Bobby e Marcus ora si tratta di una vera e propria fuga per la sopravvivenza, i due devono cercare di scappare dai propri persecutori ma dalla loro parte però hanno tutta una serie di trucchi che hanno imparato lungo il proprio cammino quando hanno dovuto infiltrarsi all’interno della banda di narcotrafficanti.

