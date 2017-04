ALBERICO LEMME/ La sua dieta nell’occhio del ciclone (Maurizio Costanzo Show)

Maurizio Costanzo Show

ALBERICO LEMME, IL DIETOLOGO OSPITE SU CANALE 5: HA FATTO DIMAGRIRE DI 17 KG FLAVIO BRIATORE (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 20 APRILE) – Tra poche ore va in onda su Canale 5 un gustoso appuntamento con la storica trasmissione di casa Mediaset, del Maurizio Costanzo Show condotto come consuetudine dal celebre Maurizio Costanzo. Come sempre sono attesi molteplici ospiti al teatro delle vittorie tra cui il discusso dottor Alberico Lemme, ormai diventato famoso come il dietologo dei vip. Infatti, Lemme ha studiato una dieta definita prodigiosa che permette di perdere chili senza eccessiva fatica. Un metodo che è piuttosto apprezzato da diverse celebrità del mondo dello spettacolo italiano come nel caso della ballerina, showgirl e conduttrice Lorella Cuccarini, della conduttrice Paola Perego, di Lucio Presta, dell’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, di Romina Power e del noto imprenditore ed ex team manager di Formula Uno, Flavio Briatore. Stando a quanto si legge sul web e su alcune riviste italiane, sembra che il metodo Lemma abbia permesso proprio allo stesso Flavio Briatore di perdere ben 17 kg.

ALBERICO LEMME, IL DIETOLOGO OSPITE SU CANALE 5: IL SUO METODO NON HA BASI SCIENTIFICHE? (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 20 APRILE) – Il dottor Alberico Lemme nell’ultimo periodo è diventato personaggio televisivo piuttosto noto al grande pubblico italiano in quanto è stato ospite di diverse trasmissioni come Porta a porta, Matrix, Domenica Live ed ora il Maurizio Costanzo Show. Ospitate che hanno fatto insorgere l’ordine dei medici di Roma che si è scagliato soprattutto contro Mediaset per aver dato spazio ad un metodo privo di basi scientifiche. Come riportato dal portale IlFattoAlimentare.it, il presidente dell’Ordine, Giuseppe Lavra, ha sottolineato: “Nel contesto mediatico non devono trovare ingresso professionisti improvvisati che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei pazienti. Un professionista, rispettoso dei principi etici e deontologici, non può divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica o su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico e deve evitare di pubblicizzare, anche indirettamente, la sua attività professionale o promuovere le prestazioni sanitarie da lui eseguite . Tali precetti deontologici, dettati in primo luogo a garanzia della sicurezza dei cittadini utenti, risultano palesemente violati dal dott.Lemme”.

