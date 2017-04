AMICI 2017 / Ed. 16, News: Emma e Stefano, la verità sul loro “passionale” ballo in studio

Amici 2017

AMICI 2017 ED. 16, NEWS: EMMA E STEFANO HANNO BALLATO INSIEME? ECCO COSA È SUCCESSO - C'è grandissima attesa per il quinto serale di Amici 2017 che andrà in onda sabato 22 aprile e, come ben saprete, le anticipazioni sono emerse in rete a pochissime ore di distanza dalla nuova registrazione. In attesa di scoprire cosa è successo e gli "accordi" tra Emma Marrone ed Elisa, scopriamo qualche piccola "chicca" di gossip proprio sul nuovo vocal coach del programma, la cantautrice salentina chiamata in corsa per sostituire Morgan. In rete infatti, non si parla di altro: Emma e Stefano hanno ballato insieme! L'esito del "riavvicinamento" però, potrebbe abbondantemente deludere i fan dell'ex coppia che ancora - a distanza di anni - spera di poter rivedere i due insieme. Dopo la registrazione, gli "Stemmini" (il nome dei fan di Emma e Stefano) hanno nuovamente avuto un barlume di speranza, presto interrotto dalla realtà dei fatti. Appare ovvio che tra la Marrone e De Martino non ci sia stato assolutamente alcun ritorno di coppia e, di certo, la passione tra i due non potrà riesplodere con un ballo ad Amici 2017, non trovate? Emma, così come riporta il VicoloDelleNews infatti, non ha nemmeno ballato con Stefano ma, la rete, ama follemente "tormentare" gli animi più disincantati. Maria infatti, ha chiesto ad Emma ed Elisa di fare un gioco per scoprire chi dovesse aprire le danze della nuova gara.

Le due cantanti, messe di fronte a Stefano e Marcello, hanno replicato i passi di danza dei ballerini ma ognuno ha ballato per conto proprio. Secondo il Vicolo inoltre, il clima tra i due era decisamente rilassato e disteso, del resto, proprio come hanno dichiarato entrambi, l'ex coppia ha fatto la pace alcuni mesi fa e quindi, il rispetto è regnato sovrano anche in quella occasione. Per visionare con i vostri occhi la performance di Emma e Stefano, non vi resta che attendere sabato sera quando, dalle 21.10 in poi, si riapriranno i battenti del nuovo serale di Amici 2017 in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

